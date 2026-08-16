Atletica
Ruppert vince in volata i 3000 siepi agli Europei. A medaglia il Lussemburgo, azzurri nelle retrovie
Frederik Ruppert fatica forse più del previsto ma riesce comunque a vincere da favorito la finale dei 3000 siepi ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Prima medaglia della carriera in una rassegna continentale assoluta per il 29enne tedesco, diventato quest’anno il nuovo primatista europeo della specialità (7:57.80 a Rabat).
Ruppert ha avuto il merito di aggiudicarsi la medaglia d’oro anche al termine di una gara tattica (8:25.33), effettuando l’azione decisiva negli ultimi 800 metri ma dovendo stringere i denti fino al traguardo per resistere all’attacco del sorprendente lussemburghese Ruben Querinjean, argento in 8:25.61 con un’ottima progressione nel giro conclusivo.
Podio completato in terza piazza dall’altro tedesco Karl Bebendorf (8:26.65), forse fin troppo attendista ed incapace di raggiungere in extremis il connazionale Ruppert. Gara deludente per l’Italia, rimasta fuori dalla top10 con tutti e tre i finalisti: solo 11° l’atteso Osama Zoghlami (8:33.25), 13° Ala Zoghlami (8:34.65) e 16° Yassin Bouih (8:36.15).