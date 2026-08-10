Francesco Pernici convince in batteria agli Europei: “È soltanto il primo step. Punto alla finale”

Francesco Pernici supera in scioltezza il primo turno e approda in semifinale negli 800 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il nuovo primatista italiano sul doppio giro di pista ha cominciato il suo percorso nella rassegna continentale vincendo la terza batteria in 1:45.31 dopo aver fatto anche da lepre per tutta la prova.

“Mi presento a questo Campionato Europeo con tante consapevolezze. Oggi ho optato per una gara di testa, che è la tattica che mi viene più facile perché riesco ad imporre quello che è il mio ritmo“, le dichiarazioni a caldo del 23enne bresciano ai microfoni della Rai. Pernici avanza con il terzo miglior tempo di tutte le batterie, dietro solamente al francese Yanis Meziane (1:45.10) e allo spagnolo Mohamed Attaoui (1:45.26).

L’azzurro tornerà in azione tra due giorni per inseguire la sua prima finale in una grande rassegna internazionale assoluta: “Sono molto contento. Questo è soltanto il primo step, e adesso bisogna ricaricare le pile mentali per arrivare in semifinale e lottare per un posto in finale. L’obiettivo è quello di centrare la finale, e una volta raggiunto perché non di più?“.