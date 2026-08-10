Calendario Europei 2026 oggi in tv: orari atletica e nuoto lunedì 10 agosto, streaming, azzurri in gara

Oggi, lunedì 10 agosto, inizieranno gli Europei senior 2026 di atletica e nuoto in corsia: nella mattina spazio in entrambi i casi alle batterie (ed alle qualificazioni), mentre a partire dal pomeriggio andranno in scena le semifinali e le finali, con l’assegnazione dei primi titoli.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 20.03

Ad aprire le danze sarà il nuoto, con le batterie del mattino che scatteranno alle ore 9.30, mentre per l’atletica occorrerà attendere le ore 11.35. Discorso simile per la sessione serale: si partirà con il nuoto alle ore 18.30, mentre per l’atletica occorrerà attendere le ore 20.03.

La diretta tv sarà assicurata per l’atletica da Rai 2 HD dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.05 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione, Rai Sport HD dalle ore 13.00 alle ore 14.30, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), e per il nuoto da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206). Canale dedicato su Sky Sport 252 per il peso maschile dalle 21.30.

La diretta streaming sarà fruibile per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, e per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2026

Lunedì 10 agosto

9:30 NUOTO Batterie 400 misti uomini – Alberto Razzetti

9:49 NUOTO Batterie 100 stile libero donne – Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino

10:06 NUOTO Batterie 50 farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti

10:26 NUOTO Batterie 200 dorso donne – Alessia Bianchi, Federica Toma

10:39 NUOTO Batterie 100 rana uomini – Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

11:03 NUOTO Batterie 4×200 stile libero donne – Italia

11:25 NUOTO Batterie 4×200 stile libero uomini – Italia

11.35 ATLETICA Getto del peso (femminile), qualificazioni – Anna Musci, Sara Verteramo

11.40 ATLETICA Lancio del martello (maschile), qualificazioni – Giorgio Olivieri

11.45 ATLETICA 800 metri (maschile), batterie – Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

11:46 NUOTO Batterie 800 stile libero donne – Simona Quadarella

12.25 ATLETICA 100 metri (femminile), batterie – Gloria Hooper

12.30 ATLETICA Salto in lungo (maschile), qualificazioni – Mattia Furlani, Francesco Inzoli

12.55 ATLETICA 400 metri (maschile), batterie – Lorenzo Benati

13.35 ATLETICA 400 ostacoli (femminile), batterie – Rebecca Sartori

13.40 ATLETICA Getto del peso (maschile), qualificazioni – Leonardo Fabbri, Zane Weir, Ricardo Ferrara, Nick Ponzio

18:30 NUOTO Semifinali 50 farfalla uomini

18:37 NUOTO Semifinali 100 stile libero donne

18:46 NUOTO Finale 400 misti uomini

18:55 NUOTO Semifinali 200 dorso donne

19:05 NUOTO Semifinali 100 rana uomini

19:20 NUOTO Finale 4×200 stile libero donne

19:33 NUOTO Finale 4×200 stile libero uomini

20.03 ATLETICA Getto del peso (femminile), finale

20.10 ATLETICA Lancio del martello (femminile), qualificazioni – Sara Fantini, Rachele Mori

20.35 ATLETICA 100 ostacoli, batterie – Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti

20.55 ATLETICA Salto triplo (femminile), qualificazioni – Darya Derkach, Erika Saraceni

21.10 ATLETICA 100 metri (femminile), semifinali – Zaynab Dosso

21.33 ATLETICA Getto del peso (maschile), finale

21.40 ATLETICA 5000 metri (maschile), finale – Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini

22.00 ATLETICA 3000 siepi (femminile), batterie – Beatrice Colli

22.40 ATLETICA 4×400 (mista), finale – Italia

22.50 ATLETICA 100 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per l’atletica Rai 2 HD dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.05 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; Rai Sport HD dalle ore 13.00 alle ore 14.30, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), per il nuoto Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206). Canale dedicato su Sky Sport 252 per il peso maschile dalle 21.30.

Diretta streaming: per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.