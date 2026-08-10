Europei atletica 2026 oggi in tv: orari lunedì 10 agosto, streaming, calendario italiani in gara

Oggi lunedì 10 agosto si aprono gli Europei 2026 di atletica, a Birmingham (Gran Bretagna) inizierà la rassegna continentale che ci terrà compagnia durante tutta la settimana. Nella giornata odierna verranno messi in palio cinque titoli: i due nel getto del peso, 4×100 mista, 5000 metri maschile e 100 metri femminile. L’Italia sarà grande protagonista, con ben 31 azzurri pronti a scendere in campo per ottenere risultati degni di nota.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 20.03

Riflettori puntati su Leonardo Fabbri, che si presenterà da grande favorito nel getto del peso: il numero 1 del mondo incomincerà la propria avventura nelle qualificazioni del mattino e poi in serata andrà a caccia della medaglia d’oro, cercando di ribadire il trionfo conseguito due anni fa a Roma. Il toscano sarà affiancato in pedana da Zane Weir e Nick Ponzio, entrambi con il potenziale per puntare a un alloro: il Campione d’Europa stesso si auspica un podio tutto tricolore.

Zaynab Dosso cercherà il guizzo sui 100 metri, in un’estate non semplice dopo aver trionfato sui 60 metri ai Mondiali Indoor. La primatista italiana si giocherà tutto in serata tra semifinale ed eventuale finale, provando a confermarsi sul podio dopo il bronzo conquistato due anni fa. Mattia Furlani sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo insieme a Francesco Inzoli: il Campione del Mondo sta cercando di lasciarsi alle spalle l’infortunio e punta alla finale, il milanese è reduce dall’8.27 di Firenze e può sorprendere.

Da seguire anche la 4×400 mista (finale diretta) e i 5000 metri con Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini, in palio anche il titolo del getto del peso femminile (Anna Musci e Sara Verteramo proveranno a superare il taglio). Turno preliminari per Dariya Derkach ed Erika Saraceni (salto triplo), Sara Fantini nel lancio del martello (sarà chiamata a difendere il titolo), affiancata in pedana da Rachele Mori. Grande curiosità per Francesco Pernici (primatista italiano), Catalin Tecuceanu (bronzo in carica) e Giovanni Lazzaro nelle batterie degli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (lunedì 10 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.05 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 e su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Lunedì 10 agosto

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

11.45 800 metri (maschile), batterie

12.25 100 metri (femminile), batterie

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

12.55 400 metri (maschile), batterie

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni

20.03 Getto del peso (femminile), finale

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

20.35 100 ostacoli, batterie

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni

21.10 100 metri (femminile), semifinali

21.33 Getto del peso (maschile), finale

21.40 5000 metri (maschile), finale

22.00 3000 siepi (femminile), batterie

22.40 4×400 (mista), finale

22.50 100 metri (femminile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Lunedì 10 agosto

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Anna Musci, Sara Verteramo

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Giorgio Olivieri

11.45 800 metri (maschile), batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

12.25 100 metri (femminile), batterie: Gloria Hooper

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani, Francesco Inzoli

12.55 400 metri (maschile), batterie: Lorenzo Benati

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Rebecca Sartori

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Zane Weir, Ricardo Ferrara, Nick Ponzio

20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Anna Musci, Sara Verteramo

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Sara Fantini, Rachele Mori

20.35 100 ostacoli, batterie: Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni

21.10 100 metri (femminile), semifinali: Zaynab Dosso, eventuale Gloria Hooper

21.33 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir, Riccardo Ferrara

21.40 5000 metri (maschile), finale: Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini

22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Beatrice Colli

22.40 4×400 (mista), finale: Italia (formazione da definire)

22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Zaynab Dosso, Gloria Hooper

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.05 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.30, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.