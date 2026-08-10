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Europei atletica 2026 oggi in tv: orari lunedì 10 agosto, streaming, calendario italiani in gara
Oggi lunedì 10 agosto si aprono gli Europei 2026 di atletica, a Birmingham (Gran Bretagna) inizierà la rassegna continentale che ci terrà compagnia durante tutta la settimana. Nella giornata odierna verranno messi in palio cinque titoli: i due nel getto del peso, 4×100 mista, 5000 metri maschile e 100 metri femminile. L’Italia sarà grande protagonista, con ben 31 azzurri pronti a scendere in campo per ottenere risultati degni di nota.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 20.03
Riflettori puntati su Leonardo Fabbri, che si presenterà da grande favorito nel getto del peso: il numero 1 del mondo incomincerà la propria avventura nelle qualificazioni del mattino e poi in serata andrà a caccia della medaglia d’oro, cercando di ribadire il trionfo conseguito due anni fa a Roma. Il toscano sarà affiancato in pedana da Zane Weir e Nick Ponzio, entrambi con il potenziale per puntare a un alloro: il Campione d’Europa stesso si auspica un podio tutto tricolore.
Zaynab Dosso cercherà il guizzo sui 100 metri, in un’estate non semplice dopo aver trionfato sui 60 metri ai Mondiali Indoor. La primatista italiana si giocherà tutto in serata tra semifinale ed eventuale finale, provando a confermarsi sul podio dopo il bronzo conquistato due anni fa. Mattia Furlani sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo insieme a Francesco Inzoli: il Campione del Mondo sta cercando di lasciarsi alle spalle l’infortunio e punta alla finale, il milanese è reduce dall’8.27 di Firenze e può sorprendere.
Da seguire anche la 4×400 mista (finale diretta) e i 5000 metri con Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini, in palio anche il titolo del getto del peso femminile (Anna Musci e Sara Verteramo proveranno a superare il taglio). Turno preliminari per Dariya Derkach ed Erika Saraceni (salto triplo), Sara Fantini nel lancio del martello (sarà chiamata a difendere il titolo), affiancata in pedana da Rachele Mori. Grande curiosità per Francesco Pernici (primatista italiano), Catalin Tecuceanu (bronzo in carica) e Giovanni Lazzaro nelle batterie degli 800 metri.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (lunedì 10 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.05 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 e su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).
CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI
Lunedì 10 agosto
11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni
11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni
11.45 800 metri (maschile), batterie
12.25 100 metri (femminile), batterie
12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni
12.55 400 metri (maschile), batterie
13.35 400 ostacoli (femminile), batterie
13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni
20.03 Getto del peso (femminile), finale
20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni
20.35 100 ostacoli, batterie
20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni
21.10 100 metri (femminile), semifinali
21.33 Getto del peso (maschile), finale
21.40 5000 metri (maschile), finale
22.00 3000 siepi (femminile), batterie
22.40 4×400 (mista), finale
22.50 100 metri (femminile), finale
ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA
Lunedì 10 agosto
11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni: Anna Musci, Sara Verteramo
11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Giorgio Olivieri
11.45 800 metri (maschile), batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu
12.25 100 metri (femminile), batterie: Gloria Hooper
12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani, Francesco Inzoli
12.55 400 metri (maschile), batterie: Lorenzo Benati
13.35 400 ostacoli (femminile), batterie: Rebecca Sartori
13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Zane Weir, Ricardo Ferrara, Nick Ponzio
20.03 Getto del peso (femminile), finale: eventuali Anna Musci, Sara Verteramo
20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Sara Fantini, Rachele Mori
20.35 100 ostacoli, batterie: Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti
20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni
21.10 100 metri (femminile), semifinali: Zaynab Dosso, eventuale Gloria Hooper
21.33 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir, Riccardo Ferrara
21.40 5000 metri (maschile), finale: Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini
22.00 3000 siepi (femminile), batterie: Beatrice Colli
22.40 4×400 (mista), finale: Italia (formazione da definire)
22.50 100 metri (femminile), finale: eventuali Zaynab Dosso, Gloria Hooper
PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.05 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.30, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.