Flag Football
Flag football, l’Italia femminile cede nettamente alla Germania e vede allontanarsi la qualificazione
Prima sconfitta per l’Italia femminile ai Mondiali 2026 di flag football: a Dusseldorf, in Germania, le azzurre cedono alle padrone di casa teutoniche, che si impongono con un netto 22-53 nel secondo match del Gruppo A ed agganciano proprio l’Italia in classifica a quota 2. La qualificazione ai quarti si complica notevolmente, con le azzurre che domani si giocheranno tutto contro il Messico, che aveva battuto la Germania all’esordio, mentre le tedesche se la vedranno contro la modesta Slovenia.
Nel primo tempo la Germania passa al 5′ con il touchdown ed una trasformazione da 2 che porta lo score sullo 0-8, ma l’Italia reagisce ed accorcia al 10′ con una marcatura non convertita, che vale il 6-8. Nella seconda parte della frazione assolo delle tedesche, che segnano al 13′ (trasformazione da 1) per il 6-15, poi dilagano con altre due marcature nel finale, al 18′ ed al 20′, con due conversioni da 2 che portano il punteggio sul 6-31 a metà gara.
Nella ripresa continua il dominio delle teutoniche, che già al 3′ trovano la marcatura del 6-37, seguita, all’11’ dalla segnatura, con conversione da 2, che vale il 6-45. Al 15′ arriva il secondo touchdown dell’Italia, con trasformazione da 2, che porta lo score sul 14-45, ma la Germania replica al 17′ con la segnatura (conversione da 2) che vale il 14-53. Proprio al 20′ l’Italia trova il touchdown, con trasformazione da 2, che fissa lo score sul definitivo 22-53.