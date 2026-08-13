Filippo Dezza si rivela con lo scalpo e vince la batteria dei 200: da staffetta agli Europei? Stasera le risposte da Desalu

L’Italia ha definitivamente scoperto Filippo Dezza: due settimane e mezzo fa era esploso all’improvviso e in sordina, battendo addirittura Fausto Desalu sui 200 metri ai Campionati Italiani; oggi ha vinto la seconda batteria sul mezzo giro di pista agli Europei 2026 di atletica. Momento da favola per il quasi 21enne bergamasco (spegnerà le candeline domenica 16 agosto), che è emerso di gran carriera nella corsia più interna, rendendosi protagonista di un buon rettilineo e imponendosi in 20.60 (0,4 m/s di vento contrario), regolando il lettone Oskars Grava (20.69) e l’estone Henri Sai (20.73).

Miglior crono della sessione per l’azzurro, che si è qualificato alle semifinali e che ora potrà essere preso in seria considerazione anche per la staffetta, dato che Marcell Jacobs è infortunato e Chituru Ali ha avuto dei problemi. Avanza anche Eduardo Longobardi, secondo nella terza batteria con il tempo di 20.91, condizionato da un’esagerata brezza in faccia di 3,4 m/s, alle spalle del portoghese Delvis Santos (20.70).

Filippo Dezza ha corso con un vistosissimo scalpo in testa, il tributo che una matricola in Nazionale (era la sua prima apparizione in azzurro) deve concedere ai propri compagni secondo la tradizione, e ha siglato il miglior crono della sessione davanti al tedesco Joshua Hartmann (20.61 nella prima serie), mentre quello di Longobardi è il dodicesimo tempo (passavano i migliori dodici).

Fausto Desalu è stato esentato da questo turno ed era già ammesso alle semifinali perché figura tra i migliori dodici del ranking: il Campione Olimpico di Tokyo nella 4×100 ha perso agli Assoluti e ha risentito di un problema fisico, ma in questa stagione ha saputo correre i 100 metri in 10.22 e i 200 in 20.11. Il lombardo sarà in forma, anche in ottica 4×100? Stasera avremo delle risposte.