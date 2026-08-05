Filippo Agostinacchio correrà da stagista per una squadra World Tour, affiancherà il promettente fratello

Filippo Agostinacchio ha raggiunto un accordo con la EF Education-EasyPost per correre come stagista nel resto della stagione ciclistica. La formazione statunitense ha ingaggiato il 23enne valdostano, che aveva scelto di proseguire il proprio rapporto con la Biesse Carrera Premac, con cui nel 2025 si impose in una tappa del Giro d’Italia NextGen e in una frazione del Giro della Valle d’Aosta.

In questa annata agonistica, Filippo Agostinacchio ha conquistato il titolo italiano nel gravel e ha preso parte ad alcuni eventi del calendario professionistico su strada, chiudendo il Trofeo Matteotti al nono posto e andando in fuga da lontano alla Settimana Coppi & Bartali.

Filippo ha già indossato la casacca della formazione World Tour nel ciclocross e ora affiancherà il fratello minore Mattia, promettente 18enne che in questa stagione ha fatto il proprio debutto con la EF: non ha portato a termine la Freccia del Brabante e la Eschborn-Francoforte (prova di carattere World Tour), ritirandosi nel corso della seconda tappa del Tour de l’Ain.