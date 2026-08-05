LIVE Tour de France femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ben 8 GPM, si muove Longo Borghini?

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Tour de France 2026. 140 km da Màcon a Belleville-en-Beaujolais che strizzano l’occhio ad azioni da lontano. Pochissimi chilometri di pianura e ben otto GPM senza però salite sensibili, la maggior parte dei quali raccolti nella prima metà di frazione. Appuntamento alle 14.00 con la partenza ufficiale.

Percorso impegnativo sin dalle prime battute con la partenza che sarà subito in salita. Pronti, via e ci sarà infatti da scalare Côte de Cenves, ascesa che misura 9.6 km ed offre una pendenza media del 4.5%. Pochi km di discesa e sarà la volta del Col de la Croix de l’Orme (2.1 km al 5%), seguito immediatamente da Côte de Saint-Christophe (2.9 km al 4.5%). Giunti allo sprint intermedio di Monsols si tornerà a salire verso Col de Crie (4.3 km al 4%), ascesa non contrassegnata come GPM. Dopo 50 km di corsa spazio al Col de Fontmartin (3.7 km al 5.5%), che precede una discesa di circa 10 km prima dell’accoppiata composta da Col de Gerbet (4.6 km al 6.4%) e Côte de Pruzilly (1.6 km al 6.2%). 30 km di fondovalle faranno da preludio al penultimo GPM di giornata, ovvero Col de Durbize (3.7 km al 7%). Lo sprint di Saint-Lager farà poi da lancio verso il finale di tappa, con Mont Bruilly (2.9 km al 7.6%) ideale trampolino di lancio verso l’azione decisiva con scollinamento a 10 km dal traguardo.

Tantissime dunque le salite, anche se non proibitive. Potrebbero esserci diversi scenari, con una fuga da lontano di donne fuori classifica, e qualche scaramuccia tra le big lungo l’ascesa finale, oppure corsa chiusa con le protagoniste della classifica generale a marcarsi. Di sicuro si ripartirà con la nuova maglia gialla di Marlen Reusser. La svizzera del Movistar Team ha incantato a cronometro balzando al comando della classifica generale. Tappa sulla carta ideale per Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), ma la campionessa italiana difficilmente verrà lasciata andare in quanto quinta nella graduatoria. Potranno giocarsi le loro chance atlete quali Monica Trinca Colonel (Liv Afischer-blalUla Jayco), Pauline Ferrand-Prèvot (Team Visma – Lease a Bike), Noemi Ruegg (EF Education-Oatly) e Niamh Fisher Black (Lidl-Trek). In caso di sfida tra grossi calibri occhi puntati inoltre su Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) e Kasia Niewiadoma (CANYON/SRAM).

La quinta tappa del Tour de France 2026, 140 km da Màcon a Belleville-en-Beaujolais, inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!