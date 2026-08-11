FedEx St Jude Championship, il PGA entra nel vivo con i playoff

Con questa settimana il PGA Tour entra ufficialmente nell’ultimo stretch di gare, quello dedicato ai playoff, che condurranno all’evento finale degli ultimi giorni di agosto, il Tour Championship. Da giovedì 13 a domenica 16 il maggiore circuito mondiale si sposta a Memphis, in Tennesse, per il FedEx St. Jude Championship, torneo che vale già 20 milioni di dollari di montepremi e 750 punti, mentre la prossima settimana il circus si spostera per il BMW Championship in Missouri.

A gareggiare, questa settimana, saranno 69 dei migliori 70 in circolazione che, oltre a competere per il trofeo, dovranno cercare di racimolare punti per rientrare entro i primi 50 in classifica per poter centrare la qualificazione al prossimo evento. Dopo aver saltato l’appuntamento lo scorso anno, torna in gara qui al TPC Southwind Rory McIlroy (per lui 3 top 5 su 8 presenze), vincitore del Masters ad aprile e protagonista di altre 4 top 10 in stagione. Il nordirlandese non si schiera dal The Open e questa è la prima volta dal 2021 che entra nella fase finale del Tour fuori dai primi 10 in classifica FedEx.

Protagonista sarà, ovviamente, anche Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo, nonostante un solo titolo nel 2026, darà la caccia al trofeo in maniera di mettere altri punti in cascina in vista degli altri due eventi. Per Scheffler 5 2° posti (di cui una al Masters e una al Travelers). Al via anche Justin Rose, campione in carica che qui l’anno scorso staccò ai playoff J.J. Spaun, e tutti i top 10 del ranking mondiale: Young; Fitzpatrick; Henley; Fleetwood; Gotterup; Clark; Schauffele e Morikawa.