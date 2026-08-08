L’americano Hossler guida il Wyndham Championship a metà gara, Mazzoli non supera il taglio

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Wyndham Championship (montepremi 8.5 milioni di dollari), storico evento nato nel 1938 conosciuto originariamente con il nome di Greater Greensboro Open. Dopo 36 buche guida la classifica Beau Hossler. L’americano piazza una tornata da -3 e comanda la classifica con lo score di -12 (128 colpi) e vanta una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori.

In seconda posizione troviamo infatti con il punteggio di -11 il connazionale Benjamin James e l’inglese Jordan Smith, tra i migliori di giornata grazie ad un ottimo -6 che gli consente di scalare la classifica fino alla provvisoria piazza d’onore. -9 e quarto posto per un gruppone composto dal filippino Rico Hoey, dallo svedese Alex Noren, dal tedesco Matti Schmidt, dall’inglese David Skinns, ed infine dagli statunitensi Doug Ghim, Michael Brennan, Max Greyserman, Alex Smally, Sahith Theegala e Billy Horschel.

Sul percorso par 70 del Sedgfield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti d’America) la classifica è cortissima con i partecipanti che hanno evitato il taglio con lo score di -3. Tutti i partecipanti sono dunque raccolti in appena 9 colpi e nei round decisivi la leaderboard potrà ricevere ulteriori scossoni. Dovrà cambiare necessariamente passo Cameron Young. L’americano, vincitore della passata edizione, è 64° con il punteggio di -3, e dal terzo round cercherà di risalire la china per continuare a cullare il sogno del back-to-back.

Nulla da fare per Stefano Mazzoli. L’azzurro, dopo un promettente primo giro, incappa in una giornata no chiudendo la sua esperienza al Whyndam Championship. Per il golfista lombardo round da +2 e punteggio alla pari con il par al termine delle due tornate iniziali. Nel pomeriggio italiano spazio al terzo round che scremerà la classifica e ci proietterà nell’ultima e decisiva tornata.