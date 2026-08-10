Golf
Michael Brennan fa suo il Wyndham Championship con margine su Hossler
Michael Brennan vince per la seconda volta in carriera un torneo sul PGA Tour. Fa suo il Wyndham Championship con una prova d’autore, un -6 all’ultimo giro che lo stacca da Beau Hossler, che finisce secondo a -19, e crea premesse importanti per il ventiquattrenne di Leesburg, Virginia.
Detto di Brennan, e detto evidentemente anche di Hossler, il terzo posto in solitario se lo prende uno strepitoso Ben James, che rimonta furiosamente nell’ultimo giro grazie al proprio -9, che gli vale un -18 totale capace di spedirlo sul podio e di fargli scalzare Kevin Yu, a -16 con il -4 dell’ultimo giro.
Quinti insieme a -15 il sudcoreano Tom Kim e l’inglese Harry Hall, mentre tra i settimi un’altra mezza impresa la fa Andrew Novak, che con il suo -7 agguanta il gruppo a -14 e si accompagna ad Alex Smalley, all’inglese Matt Wallace, allo svedese Alex Noren e al giapponese Hideki Matsuyama.
Il tutto mentre, dal 13 agosto, inizierà un altro e definitivo capitolo di questa stagione di PGA Tour, quello dedicato alla FedEx Cup. Si parte dal FedEx St. Jude Championship, che proprio con questa vittoria Brennan è riuscito ad agguantare.