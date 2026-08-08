Fabio Di Giannantonio: “Ottima partenza e gara positiva, peccato per la gomma al posteriore”

Fabio Di Giannantonio sorride al termine della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Silverstone il pilota romano ha cullato a lungo il sogno di salire sul podio, salvo poi calare alla distanza e fermarsi in una quinta posizione del tutto interlocutoria.

La vittoria è andata a Jorge Martin che ha preceduto Ai Ogura per 1.5 secondi mentre conclude al terzo posto Marco Bezzecchi a 3.9. Quarta posizione per Alex Marquez a 6.9, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.6 mentre è sesto Pedro Acosta a 10.7. Settima posizione per Joan Mir a 10.8, ottava per Franco Morbidelli a 12.5, nona per Marc Marquez a 13.9 mentre è decimo Diogo Moreira a 13.9.

Al termine della gara su distanza ridotta il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto un’ottima partenza e la gara è andata bene fino a un certo punto, prima di calare con la gomma. Stiamo spingendo tanto e cercherò di confermarmi anche domani, sperando di stare bene”.

A questo punto la classe regina si prepara in vista della gara di domani che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00 italiane (le ore 13.00 locali) e metterà in palio 25 punti di capitale importanza per una corsa al titolo che si sta facendo sempre più interessante.