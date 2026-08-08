Jorge Martin sorpreso: “Non pensavo di poter fare la pole! Io e Aprilia non ci vogliamo fermare”

Jorge Martin è soddisfatto, ovviamente, dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Silverstone il pilota del team Aprilia ha messo in scena un vero e proprio pezzo di bravura, andando a centrare la migliore prestazione proprio sotto la bandiera a scacchi, aprendo una prima fila tutta della Casa di Noale.

La pole position è stata fissata da Jorge Martin che ha stampato un ottimo 1:56.160 con 21 millesimi su Raul Fernandez, mentre completa la prima fila Ai Ogura a 189. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 255 millesimi dalla vetta, quinta per Marco Bezzecchi a 296 mentre chiude la seconda fila Marc Marquez a 367. Settimo tempo per Alex Marquez a 379 millesimi, ottavo Franco Morbidelli a 729, nono Pedro Acosta a 772 mentre è decimo Iker Lecuona a 1.162.

Al termine delle qualifiche odierne, il pilota nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Che dire…? Sono davvero sorpreso del mio giro. Ho dato il massimo ma non sapevo in quale posizione potessi aver concluso. Quando ho visto che ero davanti a tutti sicuramente sono stato molto felice. Ok, sono tornato in pole position, ma so bene che c’è ancora tanto lavoro da fare. Sarà complicato lottare per la vittoria ma ci proverò. All’anteriore hard? Non lo so. Mi sento bene anche con le medie, dipenderà anche dal meteo”.

Il telaio sembra fare la differenza per lo spagnolo: “L’importante è che Aprilia non si fermerà mai di lavorare con me. Io non lo farò mai. Stiamo cercando in ogni occasione di compiere qualche passo in avanti e lo faremo fino al termine della stagione”.

A questo punto la classe regina si prepara in vista della Sprint Race che scatterà alle ore 17.00 italiane (le ore 16.00 locali), mentre la gara di domani, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.