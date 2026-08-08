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Tour de France femminile, colpo doppio per Vollering a Nizza: tappa e maglia per l’olandese. Longo Borghini sul podio di giornata

Pubblicato

1 giorno fa

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Demi Vollering
Demi Vollering / LaPresse

Non smette di riservare emozioni l’edizione 2026 del Tour de France Femminile. Demi Vollering attacca nel finale e trionfa nella penultima tappa, Sisteron-Nizza di 171,9 chilometri. L’olandese firma il colpo doppio e conquista anche la maglia gialla con cui partirà nella decisiva ultima tappa.

Vollering, sullo strappo finale, impone la propria micidiale accelerazione e precede di diciassette secondi una splendida Elisa Longo Borghini e la polacca Kasia Niewiadoma, trionfatrice sul Mont Ventoux. La neerlandese, grazie agli abbuoni, guida la classifica generale con otto secondi su Niewiadoma e 1’12” di margine sull’elvetica Marlen Reusser, giunta al traguardo nel gruppo delle big con un ritardo di 38”. Elisa Longo Borghini è quarta con un distacco di 3’05” dalla vetta.

Anima la giornata la fuga da lontano della francese Maeva Squiban della UAE Team L’IMAD e dell’olandese Loes Adegeest della Lidl-Trek. Le due battistrada toccano un vantaggio massimo di sei minuti fino a quando il gruppo cambia passo e inizia a rosicchiare progressivamente il vantaggio.

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Il colpo di scena arriva quando mancano 16,5 chilometri dall’arrivo con la caduta di Maeva Squiban che lascia via libera all’ex compagna di fuga e viene ripresa qualche chilometro dopo. Il gruppo recupera Adegeest a meno di dieci chilometri dal traguardo. Sullo strappo finale Demi Vollering parte all’attacco e si porta dietro Kasia Niewiadoma ed Elisa Longo Borghini prima di piazzare la stoccata decisiva.

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