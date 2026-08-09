F1, Perez si avvicina alla Williams? Destini incrociati con Sainz e Alonso

Tra gli argomenti più dibattuti nella pausa estiva della stagione di Formula 1 non può che esserci il mercato. E nelle scorse ore, ad infiammare il solito tran tran di indiscrezioni, chiacchiericci e notizie verificate è stato Sergio Perez, secondo alcuni insider seriamente vicino alla Williams.

Come sappiamo, il messicano ex Red Bull è rientrato quest’anno dopo un anno di pausa, salendo a bordo della nuova scuderia Cadillac e facendo i conti con tutte le difficoltà tipiche del debutto. Tuttavia, il rendimento non particolarmente soddisfacente da parte dell’ex ferrarista Carlos Sainz, attualmente deluso dalle prestazioni della sua Williams nonostante le grandi aspettative della vigilia, potrebbe suggerire uno scenario ancora lontano da essere concreto.

Si tratta, ovviamente, soltanto di voci. Negli ultimi giorni il team di “Checo” sembra aver avviato i contatti con la scuderia britannica, in quanto considerato un profilo di esperienza particolarmente congegnale in caso di addio del pilota iberico il quale, a sua volta, dovrebbe però trovare un rimpiazzo di un certo tipo. Secondo alcuni, molto potrebbe dipendere dalla decisione dell’ex Campione del Mondo Fernando Alonso.

In caso di ritiro del veterano, attualmente accasato come sappiamo nella più che deludente Aston Martin, Sainz potrebbe prendere comodamente il suo posto. E’ chiaro però che tanto dipenderà dall’andamento del team dopo la pausa estiva, in attesa di uno switch fino a questo momento mai arrivato.