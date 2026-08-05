Europei tuffi 2026 oggi: orari 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 5 agosto, andrà in scena la penultima giornata di gara per quanto riguarda gli Europei di tuffi. A Parigi le emozioni non mancheranno e all’Olympic Aquatics Centre e ci si aspettano tante emozioni. Un day-6 in cui l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino di medagliere conquistato fino ad ora, che attualmente vede il Bel Paese svettare nella disciplina.

Ad aprire le danze, a partire dalle 10:30, ci saranno i preliminari della gara maschile dal trampolino tre metri. Matteo Santoro e Giovanni Tocci saranno ai nastri di partenza e l’obiettivo sarà anzitutto centrare l’accesso all’atto conclusivo e poi giocarsi le proprie opportunità per le medagliere.

Nella sessione serale si assisterà anche all’atto conclusivo del sincro misto dalla piattaforma. Raffaele Pelligra, dopo aver conquistato l’oro nel Team Event e l’argento con Simone Conte nel sincro maschile dai 10 metri, cercherà di replicare insieme a Sarah Jodoin Di Maria. Si spera che gli azzurri riescano ad esaltarsi.

La sesta e penultima giornata degli Europei 2026 di tuffi andrà in scena quest’oggi, mercoledì 5 agosto. Il day-6 sarà trasmesso in diretta tv da Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

EUROPEI TUFFI 2026 OGGI

Mercoledì 5 agosto

10:30 Preliminari, trampolino 3 metri maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Max (206).

18:30 Finale piattaforma 10 metri sincro mista – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

19:55 Finale trampolino 3 metri maschile – Diretta tv su Rai 2 HD (fino alle 21:00), RaiSport HD (dalle 21:00), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 5 agosto

10:30 Preliminari, trampolino 3 metri maschile – Matteo Santoro, Giovanni Tocci

18:30 Finale piattaforma 10 metri sincro mista – Sarah Jodoin Di Maria/Raffaele Pelligra

19:55 Finale trampolino 3 metri maschile – Eventualmente (Matteo Santoro, Giovanni Tocci)

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD (cambio di rete per il tg), Sky Sport Uno (201, solo le finali della sera) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport