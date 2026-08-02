LIVE Nuoto artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Italia in zona podio nei preliminari del libero a squadre! Dalle 16.00 Pelati-Ruggiero

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IL MEDAGLIERE DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

9.57: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 16.00 per l’unica finale del giorno, il duo misto tecnico. A più tardi e buona giornata!

9.54: Questa la classifica del preliminare del libero a squadre. Italia bene, terzo posto ma attenzione all’Ucraina per la finale. Senza basemark potrebbe dare fastidio alle azzurre per il podio:

1 Russia 272.7400

2 Spagna 266.5275

3 Italia 235.7041

4 Grecia 220.6266

5 Israele 206.4693

6 Ucraina 205.7788

7 Francia 203.1195

8 Gran Bretagna 190.4655

9.53: La squadra spagnola composta da Cristina Arambula Casares, Meritxell Ferre Gaset, Marina Garcia Polo, Mireia Hernandez i Luna, Aurora Lazaro Cabaleiro, Lilou Lluis Valette, Alisa Ozhogina Ozhogin, Sara Saldana Lopez totalizza un punteggio di 266.5275 con un basemark che significa secondo posto

9.51: Non una 0prestazione perfetta da parte delle spagnole che per un paio di volte non trovano la verticale perfetta prima del lancio nell’acro e hanno anche qualche difficoltà nella sincronia nel sesto elemento ibrido. La parte artistica e l’espressività delle ragazze non si discute e lì arriverà un punteggio molto elevato

9.47: In acqua l’ultima squadra, la favorita assieme alla Russia, campione d’Europa e bronzo mondiale in carica, la Spagna. Coefficiente di difficoltà di 79.6470

9.47: La squadra israeliana composta da Yogev Dagan, Catherine Kunin, Alexandra Lerman, Noga Levy, Lior Makmel, Liya Makmel, Aya Mazor, Noya Tzarfati totalizza un punteggio di 206.4693 che significa che l’Italia sarà in zona podio al termine dei preliminari del libero

9.45: Review per Israele sul secondo acro che è risultato un po’ basso e probabilmente senza la rotazione completa. per il resto qualche piccola sbavatura sulla sincronia ma altri errori gravi non ce ne sono

9.41: E’ il momento di Israele che ha dedicato la routine allo spirito del Giappone. Coefficiente di difficoltà di 65.7745

9.40: La squadra greca composta da Thaleia Dampali, Olga Imvrioti, Ismini Maria Karavasili, Stylianos Koukouselis Fouskis, Sofia Evangelia Malkogeorgou, Vasiliki Thanou, Danai Tsaprali, Georgia Myrto Zangana totalizza un punteggio di 220.6266 con 6 punti di detrazione nel sincro e un basemark

9.38: Una doppia review per la squadra greca nel quarto elemento ibrido e nella seconda acro con una piccola sbavatura sul lancio

9.34: In vasca ora la Grecia, tema l’ipnosi, coefficiente di difficoltà 71.3250

9.33: La squadra azzurra composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice totalizza un punteggio di 235.7041 con un basemark sul quinto elemento. 37 punti di distacco dalla squadra russa ma bene l’impressione artistica

9.30: L’errore c’è sul quinto elemento che è un ibrido, piccola mancanza di sincronia per le azzurre che potrebbe costare una penalizzazione. Elemento sotto review. Revisione anche nella parte finale

9.29: Senza sbavature la prima parte di gara delle azzurre

9.27: E’ il momento dell’Italia con tema Angeli e Demoni e un coefficiente di 75.7500

9.26: La Russia composta da Kira Cherezova, Maiia Doroshko, Ekaterina Kossova, Elizaveta Minaeva, Svetlana Pavlova, Elena Shabanova, Elizaveta Smirnova, Olga Tiutiunik totalizza il punteggio di 272.7400 che significa primo posto con quasi 70 punti di vantaggio

9.24: Prova apparentemente senza errori per la squadra russa che si conferma squadra da battere in questa gara. Andrà in testa con un vantaggio enorme, viste le penalizzazioni delle prime squadre in gara. Ci sono specialità in cui la Russia è davvero difficile da battere. Questa è una di quelle…

9.20: E’ il momento della Russia. Squadra giovanissima, assemblata da poco, a marzo la prima uscita. Coefficiente più alto di tutte con 78.0870

9.19: L’Ucraina composta da Mariia Hrynishyna, Uliana Hrynishyna, Yelyzaveta Lymar, Daria Moshynska, Daria Prynko, Anastasiia Shmonina, Ameliia Volynska, Mariia Zachepa totalizza un punteggio di 205.7788 con ben tre basemark. Primo posto provvisorio

9.18. Qualche difficoltà proprio su quelli che dovrebbero essere i punti forti della squadra ucraina, le parti acrobatiche. Ben tre review per l’esercizio delle ucraine

9.14: E’ il momento di una delle pretendenti al podio, l’Ucraina che scende in acqua con un coefficiente di difficoltà di 74.3500

9.13: La squadra britannica con Anastasia Joyce Appleby, Loya Cenkci, Hannah Gibbons, Holly Hughes, Molly Isabella Hussey, Pia Lanham, Imogen Sutton, Magdalena Townsend totalizza un punteggio di 190.4655 e si inserisce al secondo posto con un basemark

9.11: Potenziale errore sul lancio dell’acro con review in atto per le britanniche

9.07. In acqua c’è la Gran Bretagna con una routine dedicata alle donne guerriere, coefficiente di difficoltà 61.7250

9.06: La squadra francese totalizza un punteggio di 203.1195 con due basemark

9.04: Un errore nella seconda parte dell’esercizio che sarà messo sotto revisione dai giudici con rischio basemark per la giovane squadra francese che comunque ha disputato una buona gara

9.00: In vasca ora la squadra francese con un coefficiente di difficoltà di 68.8520

8.59: Otto le squadre in gara. Questa la lista di partenza con le protagoniste:

1 Francia: Laelys Alavez, Anastasia Bayandina, Angeline Bertinelli, Jeanne Clair, Claudia Janvier, Romane Lunel, Prune Tapie, Milan Violon

2 Gran Bretagna: Anastasia Joyce Appleby, Loya Cenkci, Hannah Gibbons, Holly Hughes, Molly Isabella Hussey, Pia Lanham, Imogen Sutton, Magdalena Townsend

3 Ucraina: Mariia Hrynishyna, Uliana Hrynishyna, Yelyzaveta Lymar, Daria Moshynska, Daria Prynko, Anastasiia Shmonina, Ameliia Volynska, Mariia Zachepa

4 Atleti Neutrali Autorizzati (NAB): Kira Cherezova, Maiia Doroshko, Ekaterina Kossova, Elizaveta Minaeva, Svetlana Pavlova, Elena Shabanova, Elizaveta Smirnova, Olga Tiutiunik

5 Italia: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice

6 Grecia: Thaleia Dampali, Olga Imvrioti, Ismini Maria Karavasili, Stylianos Koukouselis Fouskis, Sofia Evangelia Malkogeorgou, Vasiliki Thanou, Danai Tsaprali, Georgia Myrto Zangana

7 Israele: Yogev Dagan, Catherine Kunin, Alexandra Lerman, Noga Levy, Lior Makmel, Liya Makmel, Aya Mazor, Noya Tzarfati

8 Spagna: Cristina Arambula Casares, Meritxell Ferre Gaset, Marina Garcia Polo, Mireia Hernandez i Luna, Aurora Lazaro Cabaleiro, Lilou Lluis Valette, Alisa Ozhogina Ozhogin, Sara Saldana Lopez

8.58: Nei preliminari l’Italia dovrà confrontarsi con avversarie di primissimo piano. La Spagna, una delle grandi favorite per il titolo, schiererà una formazione ricca di talento guidata anche da Lilou Lluis Valette. Grande attenzione anche alle atlete neutrali, alla Francia, padrona di casa, alla Grecia, all’Ucraina, alla Gran Bretagna e a Israele, nazionali che puntano a conquistare uno dei posti migliori in vista della finale.

8.55: La formazione italiana sarà composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice. Le azzurre presenteranno la suggestiva routine “Angeli e Demoni”, firmata dalla coreografa Anna Voloshyna, un esercizio che racconta il conflitto tra bene e male fino alla ricerca di un equilibrio finale, valorizzando sia la componente artistica sia quella tecnica.

8.52: Durante il circuito di World Cup la squadra azzurra è infatti salita sul podio in tutte le uscite stagionali: argento a Parigi, bronzo a Xi’an, ancora argento a Pontevedra e secondo posto nella Super Final di Toronto. Una continuità che alimenta concrete speranze di medaglia anche nella rassegna continentale.

8.49: La mattinata sarà invece dedicata ai preliminari del team libero, esercizio che rappresenta una delle specialità più solide dell’Italia.

8.46: L’attenzione sarà concentrata soprattutto sulla coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, chiamata a debuttare con una routine completamente nuova intitolata “Guarda! È amore”, realizzata da Simona Ricotta. Si tratta di un esercizio mai visto in competizione, preparato espressamente per gli Europei, che rappresenta una delle principali novità della stagione azzurra.

8.43: La terza giornata degli Europei di nuoto artistico di Parigi offrirà all’Italia una nuova opportunità per confermare le proprie ambizioni continentali. Dopo le prime finali della rassegna in corso all’Olympic Aquatic Centre, il programma di domenica 2 agosto sarà diviso tra i preliminari del team libero, in calendario alle 9.00, e la finale del duo tecnico misto, prevista alle 16.00, specialità nella quale gli azzurri possono legittimamente puntare a un posto sul podio.

8.40: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di nuoto artistico 2026 in programma a Parigi.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di nuoto artistico 2026 in programma a Parigi. La terza giornata degli Europei di nuoto artistico di Parigi offrirà all’Italia una nuova opportunità per confermare le proprie ambizioni continentali. Dopo le prime finali della rassegna in corso all’Olympic Aquatic Centre, il programma di domenica 2 agosto sarà diviso tra i preliminari del team libero, in calendario alle 9.00, e la finale del duo tecnico misto, prevista alle 16.00, specialità nella quale gli azzurri possono legittimamente puntare a un posto sul podio.

L’attenzione sarà concentrata soprattutto sulla coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, chiamata a debuttare con una routine completamente nuova intitolata “Guarda! È amore”, realizzata da Simona Ricotta. Si tratta di un esercizio mai visto in competizione, preparato espressamente per gli Europei, che rappresenta una delle principali novità della stagione azzurra. L’incognita della routine rende più difficile individuare valori precisi alla vigilia, ma il potenziale della coppia italiana è ormai consolidato. Pelati è stato uno dei grandi protagonisti della stagione internazionale, conquistando l’oro nel solo tecnico a Pontevedra e il bronzo nel solo libero nella Super Final di Toronto e a Parigi ha già centrato l’argento nella gara d’esordio. Insieme a Ruggiero ha inoltre ottenuto l’argento nel duo tecnico misto alla Super Final canadese e il secondo posto nel duo libero misto a Pontevedra, risultati che testimoniano la qualità di un’intesa ormai collaudata e capace di competere stabilmente ai massimi livelli.

La concorrenza sarà però di assoluto livello. La Spagna schiererà Jordi Caceres Iglesias e Carla Lorenzo Llusca, coppia da sempre tra le più competitive del panorama europeo, mentre la Gran Bretagna punterà sull’esperienza di Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin. Da seguire anche gli atleti neutrali Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov, oltre alla formazione israeliana composta da Yogev Dagan e Lior Makmel, senza dimenticare i portoghesi Daniel Ascenso e Maria Goncalves, pronti a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

La mattinata sarà invece dedicata ai preliminari del team libero, esercizio che rappresenta una delle specialità più solide dell’Italia. Durante il circuito di World Cup la squadra azzurra è infatti salita sul podio in tutte le uscite stagionali: argento a Parigi, bronzo a Xi’an, ancora argento a Pontevedra e secondo posto nella Super Final di Toronto. Una continuità che alimenta concrete speranze di medaglia anche nella rassegna continentale.

La formazione italiana sarà composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice. Le azzurre presenteranno la suggestiva routine “Angeli e Demoni”, firmata dalla coreografa Anna Voloshyna, un esercizio che racconta il conflitto tra bene e male fino alla ricerca di un equilibrio finale, valorizzando sia la componente artistica sia quella tecnica.

Nei preliminari l’Italia dovrà confrontarsi con avversarie di primissimo piano. La Spagna, una delle grandi favorite per il titolo, schiererà una formazione ricca di talento guidata anche da Lilou Lluis Valette. Grande attenzione anche alle atlete neutrali, alla Francia, padrona di casa, alla Grecia, all’Ucraina, alla Gran Bretagna e a Israele, nazionali che puntano a conquistare uno dei posti migliori in vista della finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE minuto per minuto della terza giornata degli Europei di nuoto artistico 2026 in programma a Parigi. La sessione mattutina scatterà alle 9.00 con i preliminari del libero a squadre, mentre la finale del duo tecnico misto è in programma dalle 16.00. Buon divertimento!