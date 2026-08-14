Europei atletica 2026 oggi in tv: orari 14 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 14 agosto va in scena la quinta giornata di gare agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Si preannuncia grande spettacolo quando entriamo nel weekend conclusivo della rassegna continentale, verranno messi in palio sei titoli: 10.000 metri femminile, salto in alto maschile, lancio del disco femminile, 400 ostacoli maschile, 200 metri maschile, 800 metri femminile.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 20.35

L’Italia vuole sognare in grande con Nadia Battocletti, che sarà la grande favorita indiscussa sui 10.000 metri: dopo aver trionfato sulla mezza distanza, la fuoriclasse trentina inseguirà il bis nel mezzofondo, cercando di replicare la doppietta dorata di due anni fa a Roma. La finale del salto in alto si preannuncia combattuta: Matteo Sioli ha i mezzi per cercare il guizzo (2.30 in stagione e due vittorie in Diamond League), Gianmarco Tamberi non è al meglio ma può piazzare la zampata da fuoriclasse.

Fausto Desalu e l’assoluta novità Filippo Dezza saranno tra i grandi outsider sui 200 metri, mentre Eloisa Coiro siederà al banchetto degli 800 metri, dove si preannuncia un triello tra Audrey Werro, Femke Bol e Keely Hodgkinson. Da seguire anche Alessandro Sibilio nell’atto conclusivo dei 400 ostacoli, dove tutto sembra apparecchiato per il sigillo del norvegese Karsten Warholm. In mattinata le batterie delle due 4×400 e l’esordio di Armand Duplantis nelle qualificazioni del salto con l’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (venerdì 14 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.15 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione, su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Venerdì 14 agosto

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli

11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.05 4×400 (maschile), batterie

12.25 Eptathlon, salto in alto

12.35 4×400 (femminile), batterie

13.05 1500 metri (femminile), batterie

20.35 Eptathlon, getto del peso

20.45 10.000 metri (femminile), finale

21.00 Salto in alto (maschile), finale

21.30 Lancio del disco (femminile), finale

21.40 400 ostacoli (maschile), finale

21.55 Eptathlon, 200 metri

22.25 200 metri (maschile), finale

22.46 800 metri (femminile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Venerdì 14 agosto

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini

11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni: Paola Padovan

11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Matteo Oliveri

12.05 4×400 (maschile), batterie: Italia (formazione da definire)

12.25 Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

12.35 4×400 (femminile), batterie: Italia (formazione da definire)

13.05 1500 metri (femminile), batterie: Pietro Arese, Joao Bussotti

20.35 Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

20.45 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Elisa Palmero

21.00 Salto in alto (maschile), finale: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Christian Falocchi, Edoardo Stronati

21.40 400 ostacoli (maschile), finale: Alessandro Sibilio

21.55 Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini

22.25 200 metri (maschile), finale: Fausto Desalu, Filippo Dezza

22.46 800 metri (femminile), finale: Eloisa Coiro

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.15, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 11.35 fino alle 13.20 e dalle ore 20.50 fino alla conclusione, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.