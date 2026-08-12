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Equitazione, Mondiali 2026: inizia il cammino dell’Italia nel completo. In palio i primi pass olimpici
Dal 13 al 16 agosto si disputeranno ad Aquisgrana, in Germania, all’interno dei Mondiali senior 2026 di equitazione, le gare del completo: giovedì 13 e venerdì 14 spazio al dressage, mentre sabato 15 sarà la volta del cross country, infine domenica 16 andrà in scena il salto ostacoli.
Al termine delle quattro giornate di gare verranno assegnate le medaglie iridate, sia individuali che a squadre, inoltre i 7 Paesi meglio piazzati, ad esclusione degli Stati Uniti (già qualificati in quanto Paese ospitante), otterranno 3 pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, qualificando così la squadra, composta da 3 binomi.
L’Italia tenterà una difficile qualificazione alle Olimpiadi schierando i seguenti binomi: Francesco Aondio Bertero su It’s Athene, Andrea Cincinnati su Cecelia Lad, Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, Paolo Torlonia su Zinny e Giovanni Ugolotti su Duke of Champions.
Al via, nel complesso 88 binomi, ma a schierare la squadra, oltre all’Italia, saranno Austria, Nuova Zelanda, Cechia, Stati Uniti, Giappone, Australia, Brasile, Irlanda, Francia, Svizzera, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Belgio e Gran Bretagna, per un totale di 16 Paesi in corsa per le medaglie (15 per 7 pass olimpici).