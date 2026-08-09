Equitazione: Christian Kukuk vince nel Global Champions Tour di Londra. Messaggio verso i Mondiali

Christian Kukuk fa capire che i Mondiali 2026 di salto ostacoli sono ufficialmente nel suo mirino. Il cavaliere tedesco si è infatti imposto nella tappa di Londra del Global Champions Tour al termine di una competizione molto intensa.

Il campione olimpico di Parigi 2024 – in sella al suo Checker 47 – ha trovato un doppio netto decisivo: prima quello della manche d’apertura, poi quella del maxi jump off dove il crono di 42.14 è risultato il migliore.

Alle sue spalle a completare il podio, i britannici Scott Brash (Hello Folie) e Harry Charles (Ballypatrick Tiberius), rispettivamente in seconda e terza piazza; con Brash a 42.32 arrivato vicinissimo al teutonico, mentre il connazionale ha concluso a 43.29.

Da registrare, inoltre, c’è il positivo 11esimo posto di Emanuele Gaudiano (Chalou’s Love PS): l’italiano – che non sarà ai Mondiali (non convocato per scelta tecnica) – è riuscito ad approdare allo spareggio commettendo però poi un errore nel round conclusivo (46.06 – 4 penalità). Si è sistemato invece in 21esima piazza Piergiorgio Bucci: il leader del movimento azzurro, montando Pallieter vd N.Ranch (non il suo cavallo di punta, ndr), ha chiuso a 77.50 la prima parte del contest con 4 penalità.

La classifica del Global Champions Tour vede al momento in testa Abdel Said: il belga è a 200 punti, oggi 17esimo. Alle sue spalle l’australiana Edwina Tops-Alexander (168.67) e l’austriaco Max Kühner (159). Prossimo appuntamento dal 4 al 6 settembre, nei Paesi Bassi, a Valkenswaard.