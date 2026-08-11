Equitazione: Frederic Wandres davanti a tutti nel Day 1 del dressage ai Mondiali 2026

I Mondiali equestri 2026 si sono ufficialmente aperti ad Aachen. All’interno del campo di gara tedesco, in questo martedì 11 agosto, sono stati i binomi del dressage a prendersi la scena nella prima parte di un programma valido sia per la gara individuale sia per la gara a squadre.

Gara individuale

In totale sono stati 45 i concorrenti presentatisi oggi in partenza. Al primo posto si è momentaneamente installato il forte tedesco Frederic Wandres che, in sella a Bluetooth OLD, ha sfoderato una ripresa da 75.963%. Virtualmente alle sue spalle, in seconda e terza posizione, la britannica Becky Moody (Jagerbomb – 73.820%) e l’altro teutonico Raphael Netz (Great Escape Camelot – 73.338), in un podio già di tutto rispetto, in attesa che domani arrivino sul proscenio altri binomi.

Gara a squadre

Al momento la Germania è in testa alla graduatoria con il 75.963% di Wandres, avendo però anche il 73.338% di Netz che figura virtualmente come scarto. Secondo posto per la Gran Bretagna, che si aggrappa al 73.820% di Moody, terzo per l’Australia di una Simone Pearce (72.391%) che figura in quarta posizione nell’individuale.

Domani seconda e ultima giornata del contest: decisiva per l’assegnazione delle medaglie a squadre, con definizione anche della classifica individuale, in un dressage che venerdì e sabato prossimo vedrà la disputa del Grand Prix e del Freestyle.