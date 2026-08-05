Equitazione: l’Italia del salto ostacoli si prepara ai Mondiali. Bucci va al Global di Londra, Camilli a Opglabbeek

All’inizio dei Mondiali Equestri 2026 di Aachen, manca sempre meno tempo. Dall’11 al 23 agosto i campi di gara tedeschi saranno il teatro non solo dei concorsi iridati delle specialità a cavallo, ma segneranno anche l’inizio dei percorsi di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

In casa Italia il grande focus è sul settore del salto ostacoli, con gli azzurri – in netta crescita dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 – che saranno impegnati in terra teutonica dal 18 al 23 agosto, tanto a livello individuale quanto a livello di squadra.

Per preparare l’appuntamento, prima degli ultimi allenamenti in loco, cavalieri e amazzoni hanno scelto vari appuntamenti in giro per l’Europa per continuare ad alimentare la loro condizione fisica, tecnica e psicologica.

Piergiorgi Bucci ad esempio, insieme ai suoi cavalli Pallieter Vd N.Ranch e Casalia DG (anche se ai Mondiali monterà Hantano), sarà di scena nel Global Champions Tour di Londra, mentre altri due rappresentati saranno impegnati in Belgio, a Opglabbeek per il CSI4*/CSI1*/CSIYH al Sentower Park: Emanuele Camilli (Chacco’s Air PS; Casabea Blue PS; Chacco’s Girlstar) e Giulia Martinengo Marquet (Scuderia 1918 Calle Deluxe; Call Me d’I; Molly V; Belinda de la Croix Renard Z).

Momenti di allenamento invece per Giacomo Casadei (con Marbella du Chabli) e Giampiero Garofalo (con Querido van’t Ruytershof) che non saranno in competizione.