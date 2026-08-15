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Equitazione: Charlotte Fry regina del dressage mondiale! Bis iridato: per lei anche il freestyle
Charlotte Fry completa la seconda doppietta consecutiva ai Mondiali di equitazione. La britannica, dopo avere vinto tutto a livello individuale nel 2022, bissa i suoi successi anche ad Aachen in questa edizione iridata del 2026.
L’affermazione nel Grand Prix Special di ieri viene replicata anche in questa serata nel Grand Prix di freestyle. In sella a Glamourdale, la classe 1996 si esalta producendo una ripresa che le vale lo score – irraggiungibile per la concorrenza – di 91.907 %.
Un punteggio che ha provato a contrastare la danese Cathrine Laudrup-Dufour, seconda a 91.236 % (in sella a Mount St John Freestyle), con invece la tedesca Isabell Werth, in un podio di assoluto livello, a sistemarsi in terza piazza a 88.650 % (Wendy de Fontaine).
In un contest da 18 binomi al via, non vi erano italiani al via. Il dressage chiude così il suo programma ai Mondiali equestri 2026. Il paradressage invece prenderà il via il prossimo 19 agosto.