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Equitazione, Charlotte Fry vince il Grand Prix di dressage ai Mondiali
Ai Mondiali equestri 2026 risuona l’inno britannico. Il merito è di Charlotte Fry: l’amazzone classe 1996 si impone ad Aachen sfoderando una clamorosa ripresa nel Grand Prix Special del dressage, che le consente di riconfermare il titolo vinto nella rassegna iridata del 2022, tenutasi a Herning.
In sella a Glamourdale, l’inglese di Scarborough supera tutta la concorrenza mettendo a referto uno score di 82.295 %: un punteggio che la vede distanziare le altre avversarie presente in concorso.
A completare il podio – separate di pochissimo – la danese Cathrine Laudrup-Dufour (montante Mount St John Freestyle), seconda a 80.927 %, e la tedesca Katharina Hemmer (Denoix PCH), terza a 80.866 % e brava a vincere il testa a testa con la connazionale Isabell Werth (Wendy de Fontaine – 79.544 %).
Non vi erano binomi italiani in gara, all’interno dei 30 complessivi iscritti. Il dressage tornerà in scena con il Grand Prix Freestyle: previsto per domani, sabato 15 agosto. Charlotte Fry proverà a bissare la vittoria odierna, così come fece nel 2022.