Equitazione: il cross country sorride alla Gran Bretagna del completo ai Mondiali. Italia indietro

Dopo le giornate dedicate al dressage, il concorso completo ha vissuto ai Mondiali equestri 2026 di Aachen una giornata pesantissima dal punto di vista specifico della competizione stessa: quella dedicata al cross country, che ha sparigliato – e non poco – le carte.

Sessione altamente negativa per l’Italia: il team azzurro riesce a tenere botta con Giovanni Ugolotti (Duke of Champions), che mette a referto 16.8 penalità per un totale di 53.1 in termini di score, ma poi naufraga all’ultima posizione della classifica generale pagando lo scotto dei 132.8 punti di penalità accumulati da Andrea Cincinnati (Cecelia Lad) e soprattutto del ritiro e dell’eliminazione rispettivamente di Paolo Torlonia (Zinny) e Vittoria Panizzon (DHI Jackpot). Per entrambi arrivano 200 punti di penalità che, al netto della possibilità di poterne scartare uno, fanno precipitare la selezione tricolore in 16ma e ultima piazza a una quota complessiva di 420.0 punti negativi.

La classifica generale per Nazioni vede la Gran Bretagna consolidare il suo primato: ora i britannici sono a 75.6 punti, con la Germania – padrona di casa – seconda a 90.4 e la Svizzera terza a 106.5 punti. In ottica Los Angeles 2028, considerando che gli Stati Uniti (nazione ospitante e qualificata di diritto) occupano la quinta posizione e che a disposizione vi sono 7 pass verso i Giochi, il limite di qualificazione per la kermesse americana è rappresentato dall’ottavo posto della Nuova Zelanda; gli oceanici sono a 133.4.

La graduatoria individuale invece, vede in testa il tedesco Michael Jung (fischerChipmunk FRH): il teutonico non ha sbagliato un colpo sistemandosi a 23.0. Dietro di lui, virtualmente in zona podio, vi sono le britanniche Rosalind Canter (23.4 – Lordships Graffalo) e Laura Collett (23.6 – London 52). Domani la gara iridata del concorso completo si completerà con l’assegnazione dei titoli a squadre e individuali: ci si giocherà il tutto per tutto nella manche di salto ostacoli.