Elisa Pizzini sfiora il podio europeo: “Contenta per la prestazione. Darò il massimo nel sincro”

Alle spalle di una travolgente Chiara Pellacani, capace di vincere con un margine di quasi 40 punti di media sulla seconda classificata le gare individuali dal trampolino ai Campionati Europei di tuffi 2026, prosegue l’interessante percorso di crescita di Elisa Pizzini. La 21enne scaligera, dopo il quinto posto dal metro, ha salito un altro gradino aggiudicandosi un’ottima quarta piazza nella finale dai 3 metri a soli sei punti dalla zona podio.

“Sono contenta per la prestazione. Come nel trampolino da un metro sono rimasta in corsa per il podio sino alla fine. Certo, poi uno ci spera e un po’ ci resta male, ma sono consapevole del fatto che sto migliorando“, il suo commento a caldo dopo la gara odierna ai microfoni della Rai. In mattinata Pizzini si era salvata per il rotto della cuffia, superando il taglio nell’eliminatoria per 1.30 punti e accedendo alla finale con l’ultimo posto utile.

La nativa di Verona classe 2005 ha effettuato dunque un notevole salto di qualità a livello individuale, e adesso si prepara alla grande sfida del sincro insieme a Pellacani con l’obiettivo di andare a medaglia cercando di insidiare la Gran Bretagna per l’oro: “Ora mi aspetta il sincro con Chiara. So di avere una grande responsabilità. Saltare con lei è un grande stimolo, darò il massimo“, ha aggiunto la veneta al sito federale.