Elisa Cosetti: “Ho atteso questa gara per quattro anni, oggi sono stata brava”

Elisa Cosetti, dopo il bronzo continentale di Roma 2022 e gli ottavi posti iridati di Doha 2024 e Singapore 2025, centra una splendida medaglia d’argento agli Europei senior 2026 dei tuffi dalle grandi altezze: a Parigi l’azzurra, tesserata per Triestina Nuoto, affida al sito federale le proprie dichiarazioni dopo la conquista della piazza d’onore.

Le sensazioni dell’azzurra subito dopo la conclusione della gara: “Rispetto a Roma 2022 questa medaglia ha un altro sapore. Innanzitutto perché questa gara l’ho attesa per quattro anni, proprio per vedere quanto fossi cresciuta. Sono stata brava, perché a Roma sentii un po’ la tensione e sbagliai l’ultimo tuffo. Oggi sono rimasta calma, concentrata ed è andato tutto bene. Ho visto la classifica solo prima della routine conclusiva: sapevo che non dovevo sbagliare ed eseguire tutto alla perfezione“.

L’importanza della presenza della famiglia: “Sono venuti a vedermi mio padre Enrico, mia sorella Alessia e Veronica Papa che ha disputato gli Europei nel 2022. Sentire il loro sostegno e quello del mio fidanzato Andrea Barnabà, mi ha tranquillizzato tantissimo. Avevo chiesto alla mia famiglia di venire a Parigi: in primis perché vicina all’Italia; e poi perché avevo delle sensazioni positive. A loro e alla mia allenatrice dedico questa medaglia; e ovviamente a me stessa perché c’ho creduto e in questi quattro anni sono cresciuta veramente tanto“.