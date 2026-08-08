Tuffi
Elisa Cosetti argento agli Europei nei tuffi dalle grandi altezze! Dominio della giovane Chukanivska
Dopo i tuffi in piscina arriva una medaglia anche dalle grandi altezze per l’Italia agli Europei in corso di svolgimento a Parigi. A conquistarla è Elisa Cosetti che vince l’argento nella prova individuale femminile dai 20 metri. Secondo podio in carriera dopo il bronzo in casa a Roma 2022 per l’azzurra.
A vincere è stata la diciannovenne ucraina Nelli Chukanivska che ha dominato la competizione lungo i quattro round, andandosi ad imporre con il punteggio totale di 324.70. Impressionante soprattutto l’ultimo con un parziale mostruoso di 98 punti.
Cosetti ha confermato il secondo posto dopo il primo round di ieri chiudendo con il punteggio di 297.20. Primo tuffo di oggi un triplo avanti con barani (68.00), poi il triplo ritornato raggruppato da 87,40.
Medaglia di bronzo per la tedesca Maike Elena Halbisch con 292.15. Quarta la svizzera Morgane Herculano, quinta l’altra tedesca Iris Corinna Schmidbauer. Più tardi la gara maschile con Andrea Barnaba che è in testa alla classifica dopo i primi due round e va a caccia della medaglia d’oro.