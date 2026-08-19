Dove vedere Musetti-Faria oggi in tv, ATP Cincinnati 2026: orario, programma, streaming

A 24 ore dal match dei sedicesimi tornerà subito in campo nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2026 il numero 10 del seeding, l’azzurro Lorenzo Musetti: negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile, in corso di svolgimento sul cemento outdoor statunitense, l’azzurro affronterà il qualificato lusitano Jaime Faria.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JODAR ALLE ORE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FARIA, 5° MATCH DALLE ORE 17.00

Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonisti l’italiano ed il portoghese sarà il quinto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane di oggi, mercoledì 19 agosto, sul Tony Trabert Stadium 3: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

La sfida che vedrà protagonisti Lorenzo Musetti ed il portoghese Jaime Faria negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2026

Mercoledì 19 agosto

Tony Trabert Stadium 3 – Dalle ore 17.00 italiane

Luciano Darderi/Tomas Martin Etcheverry (Italia/Argentina)-Robert Galloway/Evan King (USA, WC)

A seguire

Thiago Agustin Tirante (Argentina)-Jakub Mensik (Cechia, 14)

Non prima delle ore 20.00 italiane

Diana Shnaider (Russia, 14)-Elena Rybakina (Kazakistan, 2)

A seguire

Nuno Borges (Portogallo)-Brandon Nakashima (USA, 27)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 10)-Jaime Faria (Portogallo, Q) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.