Dove vedere Cobolli-Jodar oggi in tv, ATP Cincinnati 2026: orario, programma, streaming

Nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2026 è di nuovo il momento del numero 7 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sul cemento outdoor statunitense il tennista azzurro sarà chiamato a fronteggiare negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile l’iberico Rafael Jodar.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JODAR ALLE ORE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FARIA, 5° MATCH DALLE ORE 17.00

Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonisti l’italiano e lo spagnolo sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane di oggi, mercoledì 19 agosto, sul P&G Stadium Court: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

La sfida che vedrà protagonisti Flavio Cobolli e lo spagnolo Rafael Jodar negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2026

Mercoledì 19 agosto

P&G Stadium Court – Dalle ore 17.00 italiane

Flavio Cobolli (Italia, 7)-Rafael Jodar (Spagna, 12) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.