Lorenzo Musetti torna a muovere la classifica ATP: top15 consolidata e prospettive a Cincinnati

Lorenzo Musetti centra la seconda vittoria consecutiva in due set sul cemento dell’Ohio e approda agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Cincinnati 2026. Dopo aver battuto per 6-4 6-2 il tedesco Daniel Altmaier, il tennista toscano si è sbarazzato quest’oggi del padrone di casa statunitense Michael Zheng con il punteggio di 6-1 6-3 portando a casa un successo importante in termini di fiducia e anche di classifica.

Il 24enne carrarino, con questo risultato, ha consolidato il suo piazzamento nella top15 mondiale (anche se non è ancora sicuro al 100%) ponendo le basi per riavvicinarsi ai primi dieci del ranking ATP. Musetti, che troverà al prossimo turno uno tra il portoghese Jaima Faria e l’australiani Adam Walton, occupa attualmente il 14° posto nella graduatoria virtuale aggiornata e con un’altra vittoria scavalcherebbe sicuramente il kazako Alexander Bublik.

L’azzurro potrebbe mettere nel mirino realisticamente l’undicesima o la dodicesima piazza della classifica ATP, ma avrebbe bisogno probabilmente di raggiungere almeno la semifinale a Cincinnati sperando nel frattempo in incastri favorevoli da parte dei giocatori che lo precedono nel ranking (su tutti Learner Tien e Rafael Jodar). Esiste anche una combinazione che proietterebbe Musetti in top10 a fine torneo, ma è oggettivamente utopistica e avrebbe come conditio sine qua non la sua conquista del titolo.

RANKING LORENZO MUSETTI ATP CINCINNATI 2026

Ranking lunedì 10 agosto: 2415 punti, 15° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 2505 punti, 14° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2605 punti, 12° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2805 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3055 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3405 punti, 10° posto virtuale.