Volley, la Slovenia sale sul podio in Nations League: Mujanovic e Mozic superbi, il Giappone si inchina

La Slovenia ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2026 di volley maschile, sconfiggendo il Giappone per 3-1 (25-21; 26-28; 25-22; 25-22) nel confronto che metteva in palio il gradino più basso del podio in quel di Ningbo (Cina). Per la prima volta nella propria storia, la compagine balcanica si è meritata la top-3 nel prestigioso torneo internazionale itinerante, mentre gli asiatici sono crollati sul più bello: dopo una fase preliminare da imbattuti, ieri hanno perso la semifinale contro gli USA al tie-break e oggi si sono dovuti inchinare contro un’avversaria dimostratasi molto solida.

I ragazzi di coach Fabio Soli sono stati più lucidi nel finale del primo set, non hanno sfruttato una situazione sul 23-22 nella seconda frazione e sono stati superati ai vantaggi, hanno preso il largo nella parte centrale del terzo parziale e nel quarto set hanno saputo rimontare da 8-11, meritandosi una medaglia di bronzo di notevole spessore. Alle ore 13.30, invece, la Polonia sarà chiamata a difendere il trofeo contro gli USA, in una finale per il primo posto che si preannuncia particolarmente equilibrata e avvincente.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Nik Mujanovic (24 punti, 2 muri) e dello schiacciatore Rok Mozic (23 punti, 2 ace), in doppia cifra anche il centrale Jan Kozamernik (10 punti, 2 muri). Prova di spessore del capitano Tine Urnaut di banda (9 punti) sotto la regia di Uros Planinsic, mentre il centrale Saso Stalekar ha ruggito con 4 muri (7 marcature complessive). Al Giappone non è bastata la verve dell’attaccante Ran Takahashi (20 punti), 10 punti per Nishida, 9 per Otsuka.