L’Italia si salva nel ranking FIVB: sorpasso sventato, ma la Polonia scappa via. Agli Europei il primo pass olimpico

L’Italia ha salvato il secondo posto nel ranking FIVB di volley maschile, la classifica aggiornata in tempo reale dalla Federazione Internazionale. I Campioni del Mondo rischiavano di subire il sorpasso dagli USA, se la compagine a stelle e strisce avesse vinto la finale della Nations League per 3-0 o 3-1, ma gli uomini di coach Karch Kiraly hanno perso al tie-break contro la Polonia e così la nostra Nazionale è riuscita a conservare la piazza d’onore.

La sconfitta rimediata ai quarti di finale proprio contro gli americani aveva frenato i ragazzi del CT Fefè De Giorgi, facendoli scivolare a quota 355,84 punti. L’Italia rimane alle spalle della Polonia, che ha alzato al cielo il trofeo e si è issata a 407,56, creando un margine davvero importante nei confronti degli azzurri alla vigilia degli Europei, che si disputeranno tra poco più di un mese e dove i biancorossi saranno chiamati a difendere il titolo.

Simone Giannelli e compagni rimangono davanti alla Russia (352,10 punti), riabilitata dal CIO e inserita nuovamente nel ranking, anche se non gioca una partita ufficiale da cinque anni e si porta dietro i punti delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e addirittura di eventi disputati prima della pandemia. La Slovenia ha conquistato il bronzo in Nations League e si è issata al quarto posto (344,53), superando di misura gli USA (344,41) e il Giappone (333,33), mentre Brasile e Francia sono più lontane.

Il ranking FIVB è fondamentale, perché assegnerà tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 in occasione dell’aggiornamento che avrà luogo alla conclusione della Nations League 2028. In precedenza verranno messi in palio cinque tagliandi ai Campionati Continentali 2026 (uno per area geografica: Europa, Asia/Oceania, Nord America, Sud America, Africa) e tre ai Mondiali 2027, mentre gli USA sono già ammessi in qualità di Paese ospitante.

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE

1. Polonia 407,56

2. Italia 355,84

3. Russia 352,10

4. Slovenia 344,53

5. USA 344,41

6. Giappone 333,33

7. Brasile 310,13

8. Francia 302,59

9. Bulgaria 272,25

10. Turchia 268,49