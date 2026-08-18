ATP Cincinnati 2026, Musetti a caccia degli ottavi. In campo anche Fritz e Auger-Aliassime, spicca Nakashima-Medvedev

Dopo Flavio Cobolli, l’Italia del tennis spera di aggiungere un altro suo componente negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Oggi torna in campo, infatti, Lorenzo Musetti, che se la vedrà con il qualificato americano Michael Zheng, numero 110 del mondo (suo best ranking), che nei primi due turni si è reso protagonista di due belle vittorie contro l’ungherese Marozsan ed il francese Humbert. Dall’altra parte Musetti ha superato all’esordio il tedesco Altmaier e sicuramente cerca una vittoria per ritrovare ulteriore fiducia dopo mesi davvero complicati. Fare bene a Cincinnati può essere una spinta importante per il toscano in vista degli US Open, dove ricordiamo difende i quarti di finale dello scorso anno.

La partita della giornata è probabilmente quella che mette di fronte Daniil Medvedev e Brandon Nakashima. Il russo è la quarta testa di serie, ma continua a vivere una stagione decisamente troppo altalenante. Dall’altra parte, invece, l’americano sta vivendo il miglior momento della sua carriera ed è reduce anche dalla prima finale in un 1000 a Montreal. Un’altra vittoria con un big sarebbe un’ulteriore conferma per Nakashima, che punta dritto all’ingresso tra i primi venti del mondo.

Pubblico americano che sarà molto coinvolto in questa giornata. Infatti c’è sia l’atteso derby statunitense tra Learner Tien e Frances Tiafoe sia il match di Taylor Fritz, che affronta l’arrembante spagnolo Daniel Merida. Fritz ha la possibilità di fare molta strada in questo torneo, visto che agli ottavi ad aspettare il vincente di questo match c’è già l’australiano O’Connell, che ha sfruttato il ritiro di Joao Fonseca.

Fari puntati anche sul match di Felix Auger-Aliassime. Il canadese, testa di serie numero due, se la dovrà vedere con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, avversario sempre da non sottovalutare. Giornata molto importante anche per il tennis portoghese, che sogna in grande con Nuno Borges e Jaime Faria, che affrontano rispettivamente il russo Andrey Rublev e l’australiano Adam Walton.