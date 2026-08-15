Atletica
Doppietta tedesca nel giavellotto: Weber supera i 90 metri! Frattini in top10 agli Europei
Julian Weber conferma il suo status di favorito della vigilia e stravince la finale del giavellotto ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il trentunenne tedesco ha rischiato di subire una clamorosa beffa, mettendo però le cose a posto all’ultimo turno con un lancio eccezionale da 90.40 metri che gli vale il nuovo record della manifestazione (l’89.72 del britannico Steve Backley resisteva dal 1998) ed il secondo posto nelle liste mondiali stagionali.
Secondo titolo europeo della carriera per Weber, dopo l’oro di Monaco di Baviera 2022 e l’argento di Roma 2024, al termine di una finale non esaltante almeno nei primi cinque turni fino al suo exploit conclusivo che gli ha consentito di effettuare in extremis il controsorpasso sul connazionale Nick Thumm, capace di portarsi in testa al penultimo lancio per soli 5 centimetri grazie al nuovo personale di 83.76 metri prima di venire seminato dal più quotato compagno di squadra.
Bronzo al lettone Patriks Gailums con 82.97 metri, battendo per un solo centimetro il polacco Dawid Wegner (82.96) e per nove centimetri il ceco Jakub Vadlejch (82.88). Nono posto in Europa con 76.56 per l’azzurro Giovanni Frattini, che aveva già centrato l’obiettivo massimo della sua avventura a Birmingham superando lo scoglio della qualificazione.