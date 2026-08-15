Atletica
Pietro Arese lontano dal podio europeo nei 1500 metri. Flop Gran Bretagna, oro a Nillessen
Dopo il quarto posto a Monaco di Baviera 2022 ed il bronzo a Roma 2024, arriva un’opaca undicesima piazza per Pietro Arese nei 1500 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento a Birmingham. Il finalista olimpico di Parigi è rimasto piuttosto distante dalla zona podio, venendo riassorbito in fondo al gruppo nel corso dell’ultimo giro senza riuscire a tenere il brusco cambio di passo dei migliori.
Il 26enne torinese, primatista italiano della distanza (3:30.74 per arrivare ottavo nell’ultima edizione delle Olimpiadi), ha preceduto al traguardo solamente il portoghese campione del mondo in carica Isaac Nader (scoppiato nel rettilineo conclusivo) provando a portarsi nelle posizioni di vertice nella fase centrale della prova ma attestandosi in undicesima posizione con il crono di 3:38.15.
La rovente bagarre per le medaglie si è conclusa con un clamoroso flop della Gran Bretagna, relegata addirittura fuori dal podio con Jake Heyward (3:36.40), Ario Ludewick (3:36.65) ed il favorito Jake Wightman (3:37.18) che hanno pagato dazio nella volata finale piazzandosi nell’ordine dal quarto al sesto posto.
Vittoria a sorpresa per il 23enne neerlandese Stefan Nillessen, autore di uno sprint devastante in uscita dall’ultima curva per aggiudicarsi il titolo europeo ed in generale la prima medaglia in un Major con 3:35.70 davanti allo svedese Samuel Pihlstrom (3:36.16) e all’irlandese Andrew Coscoran (3:36.24).