Yeman Crippa abdica: “Anche tirando, Gressier non si sarebbe staccato. Medaglia di legno che brucia”

Yeman Crippa si accomoda ai piedi del podio nei 10000 metri maschili agli Europei senior 2026 di atletica: l’azzurro è quarto, battuto dal transalpino Jimmy Gressier nella volata per il terzo posto. Crippa ai microfoni di Rai 2 HD non ha però rimpianti per quanto accaduto.

La lucida analisi del finale di gara: “Oggi mi sono ritrovato lì con Gressier, era difficile vincerla: tirare vuol dire comunque che lui si incollava, io non ero ai livelli dei primi due da incollarmi a loro due, però ero in quella via di mezzo da tirarmi dietro Gressier, che sapeva che il terzo posto ce lo saremmo giocati noi due e che lui sicuramente avrebbe avuto la meglio“.

Una diversa tattica non avrebbe pagato: “Secondo me anche se tiravo non cambiava niente, mi si incollava dietro, così ho provato a giocarmela, ma lui agli 80 metri mi è partito da dietro a sorpresa e mi ha preso quel metro e poi dopo non sono più riuscito ad attaccarlo, quindi peccato, è una medaglia di legno che brucia un po’, però devo dire che sono arrivato qui non con troppe aspettative, e mi hanno battuto i migliori tre d’Europa“.