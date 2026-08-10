Dariya Derkach: “Allenarsi senza dolori cambia tutto. Spero di dimostrare qualcosa di bello”

È bastato il primo salto a Dariya Derkach per qualificarsi alla finale dei salto triplo ai Campionati Europei di atletica 2026. Impegnata nel gruppo B, l’azzurra ha subito trovato le giuste sensazioni, piazzando immediatamente un 14.42, misura che le ha garantito l’accesso diretto all’ultimo atto in programma tra pochi giorni a Birmingham, località che quest’anno ospita la rassegna continentale.

La triplista italiana ha centrato subito la misura utile, complice anche il diverso metodo di rincorsa usato questa sera. L’atleta nata in Ucraina ha infatti ampliato leggermente la sua rincorsa, portando a diciotto i passi per compiere il salto. Il risultato è stato subito positivo ed ha collocato l’azzurra al primo posto, prima del salto di Erika Saraceni (14.50) che l’ha successivamente scavalcata. Saranno quindi due le azzurre nella finale del salto triplo, entrambe con ambizioni di medaglia.

Ai microfoni di Rai Sport, Derkach ha brevemente commentato il suo salto: “Forse è la prima volta nella mia vita che trovo la qualificazione al primo salto, sono contenta. Quest’anno per fortuna non ho avuto problemi ai tendini che mi hanno perseguitato per anni, è stato diverso allenarsi. Senza dolori è un’altra cosa. Spero di dimostrare qualcosa di bello”.