Zaynab Dosso parte a fionda e si merita la finale sui 100 agli Europei. Hunt in pole, serve uno squillo per la medaglia

Zaynab Dosso si è qualificata alla finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica, incominciati oggi all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). La primatista italiana (11.01 due anni fa, quando conquistò la medaglia di bronzo continentale a Roma) ha avuto un buon tempo di reazione (0.155) e si è resa protagonista di un’accelerazione fantastica, nel primo quarto di gara era in testa e faceva valere il suo proverbiale spunto nelle battute iniziali, da vera Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor.

La velocista emiliana ha inscenato un ottimo spalla a spalla con la svizzera Geraldine di Tizio-Frey, il nome nuovo del panorama internazionale, esplosa in questa annata agonistica a ormai 29 anni. Zaynab Dosso ha chiuso al secondo posto con il tempo di 11.11 (1,1 m/s di vento a favore), alle spalle dell’elvetica (11.02) e davanti alla britannica Imani Lansiquot (11.16), meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo, che andrà in scena alle ore 22.50 odierne.

La 27enne ha siglato il settimo tempo della propria carriera, a un decimo esatto dal suo primato nazionale e a quattro centesimi dallo stagionale, ma per andare a caccia di una medaglia servirà alzare sensibilmente l’asticella. La britannica Amy Hunt si è candidata al titolo (10.99 con 1,0 m/s di vento alle spalle nella prima semifinale), precedendo la lussemburghese Patrizia van der Weken (11.08) e la britannica Dina Asher-Smith (11.10). La polacca Ewa Swoboda ha prevalso nella terza semifinale (11.04, 0,9 m/s a favore), davanti alla belga Delphine Nkansa (11.09) e all’ungherese Boglarka Takacs (11.13), Gloria Hooper ottava in 11.37.