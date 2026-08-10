Tre italiane in semifinale nei 100 ostacoli. Carmassi: “Buone sensazioni sul lanciato”, Carraro: “Posso fare molto meglio”

Si concludono nel migliore dei modi per l’Italia le batterie dei 100 ostacoli femminili agli Europei di atletica 2026. A Birmingham, tutte e tre le azzurre al via sono riuscite a superare il taglio, qualificandosi per le semifinali dei prossimi giorni. La migliore italiana è stata Celeste Polzonetti, capace di chiudere la prima batteria in 12″80, secondo crono complessivo.

Obiettivo centrato anche da Giada Carmassi, abile nel terminare al quarto posto la seconda batteria con il tempo di 12″94, il settimo complessivo. La veneta ha dovuto aspettare l’ultima batteria per avere l’ufficialità della qualificazione ed ha potuto festeggiare con la connazionale Elena Carraro, che ha strappato il pass per la semifinale con l’ultimo tempo disponibile (13″01), il quarto della terza batteria.

Ai microfoni di Sky Sport, le azzurre hanno così commentato la loro prova. Giada Carmassi: “Con questo criterio di qualificazione ed i primi dodici tempi che passano bisogna fare attenzione al vento. Se c’è vento nell’ultima batteria potrebbero passare tutte. Partenza un po’ complicata, ho sbagliato l’avvio. Poi buone sensazioni sul lanciato, questo mi fa ben sperare per domani quando correrò in semifinale”.

Elena Carraro: “Oggi non mi sentivo benissimo neanche in allenamento. L’obiettivo era passare e ce l’ho fatta. Domani è un altro giorno, quindi spero di fare meglio. Le mie condizioni fisiche dicono che potrei fare molto meglio. Ho avuto un po’ di problemi nel riscaldamento, nei primi appoggi. Non sono entrata con la massima confidenza, ma l’importante era passare”.