Dario Dester supera gli 8000 punti e sfiora la top10 agli Europei. Doppietta tedesca nel decathlon

Epilogo thrilling dopo due lunghe giornate nel decathlon, con il campione del mondo Leo Neugebauer che ha rischiato di naufragare nel rettilineo finale dei 1500 metri conservando però un piccolo margine e laureandosi Campione d’Europa per la prima volta in carriera. Si tratta comunque di un successo meritato, avendo guidato da cima a fondo la classifica generale all’Alexander Stadium di Birmingham.

Germania che porta a casa una splendida doppietta, infatti alle spalle di Neugebauer (che ha totalizzato 8611 punti) si è inserito l’altro big teutonico Niklas Kaul (8573) al termine di un decathlon vissuto come di consueto tutto in rimonta, firmando la miglior misura nel giavellotto con 73.54 metri e arrivando quarto nei 1500 con un crono di 4:20.70 rivelatosi insufficiente per completare il ribaltone.

Medaglia di bronzo al norvegese Sander Skotheim (8433), che ha resistito all’assalto finale nei 1500 del neerlandese Jeff Tesselaar (al personale con 8378 punti). Distanti dalle posizioni di vertice gli azzurri: il primatista italiano Dario Dester si è risollevato parzialmente nelle ultime due prove dopo i crampi al polpaccio che l’hanno condizionato già dai 400 metri di ieri sera, chiudendo 11° con 8032 punti, mentre è 20° Alberto Nonino con 7495 punti.