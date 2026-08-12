Atletica
Dalia Kaddari brilla in batteria nei 200 metri: tris azzurro in semifinale agli Europei
Arrivano buone notizie dall’Alexander Stadium di Birmingham per la Nazionale italiana di atletica, che porta tre atlete in semifinale nei 200 metri ai Campionati Europei 2026. Dalia Kaddari, Vittoria Fontana ed Elena Cambiolo hanno superato il primo turno, centrando l’obiettivo principale della vigilia e guadagnandosi un posto nel penultimo atto della rassegna continentale sul mezzo giro di pista.
Prestazione incoraggiante soprattutto da parte di Kaddari, che ha abbassato di cinque centesimi il suo primato stagionale vincendo la terza batteria in 23.14 (-0.6 m/s) grazie ad un’ottima uscita dalla curva per poi fare un po’ di fatica negli ultimi 50 metri con il vento in faccia. Questa prestazione vale alla 25enne sarda il secondo riscontro cronometrico assoluto sulle tre serie del mattino, dietro solamente al 22.84 (-0.9) dell’ungherese Boglarka Takacs.
Avanzano in semifinale rientrando tra i migliori dodici tempi delle batterie anche le altre duecentiste azzurre, con la fresca campionessa tricolore Fontana settima in 23.23 (-0.9) senza sfoderare la sua consueta progressione sul rettilineo e con l’esordiente in Nazionale maggiore Cambiolo decima in 23.35 (-0.4). Stasera le tre italiane torneranno in pista per affrontare le semifinali, in cui entreranno in gioco anche le favorite (esentate dal primo turno) tra cui le padrone di casa britanniche Amy Hunt e Dina Asher-Smith.