Dopo essersi messo in mostra ai Campionati Italiani di categoria, potrebbe già essere pronto al grande salto: Cristian Tassan Caser, classe 2008, tesserato per la Società Sogisport SSD – Nibionno, potrebbe essere il nuovo innesto per la staffetta 4×100 metri stile libero dell’Italia, forte anche del nono posto nelle classifiche nazionali sui 50 metri stile libero.

Proprio ai Campionati di categoria Tassan Caser ha riscritto il record italiano junior dei 50, portandolo a 21″99, togliendo un decimo al 22″09 di Giovanni Izzo, che resisteva dal 2016, e diventando il primo a scendere sotto i 22″, ed inoltre ha limato ben due decimi di secondo al proprio personale, che era di 22″19. Il crono stabilito, inoltre, lo pone al nono posto della classifica italiana sui 50.

Sui 100 metri stile libero, invece, l’azzurrino, bronzo europeo di categoria, aveva fatto segnare 48″37, a meno di sei decimi dal record italiano junior, appartenente a Carlos D’Ambrosio con 47″78, grazie ad un passaggio in 23″16 ai 50 metri ed un ritorno in 25″21. Con questo crono ai Campionati Italiani di categoria Tassan Caser ha vinto con ben 1″24 di vantaggio sul secondo classificato e 1″99 sul terzo.