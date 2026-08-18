Pallanuoto, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo: occasione per provare volti nuovi

L’ultimo impegno ufficiale dell’annata rappresenta l’occasione propizia per provare nuovi volti e capire chi può essere pronto in vista di una stagione nella quale la posta in palio sarà altissima con l’assegnazione dei primi pass olimpici. L’Italia della pallanuoto si presenta nel ruolo di favorita per i Giochi del Mediterraneo.

Il CT Sandro Campagna, nella circostanza, ha deciso di varare una rosa nella quale coloro che sono abitualmente considerati i giovani potranno recitare un ruolo da assoluti protagonisti e dimostrare di essere pronti anche in vista degli appuntamenti del prossimo anno.

Il nucleo portante della squadra sarà formato dai giovani che hanno partecipato alla Final Eight di World Cup a Sydney. Insieme a loro ci saranno anche prospetti di sicuro interesse e già nel giro del Settebello, come Davide Occhione e il mancino Alessandro Gullotta. Potranno sfruttare l’occasione per mettersi in evidenza anche elementi più esperti come Francesco De Michelis, Andrea Condemi e la grande novità Tomas Alfonso Pozo, centroboa del Telimar.

Questo l’elenco completo dei giocatori scelti da Campagna: Alessandro Carnesecchi, Francesco Cassia, Andrea Condemi, Francesco Condemi, Francesco De Michelis, Filippo Ferrero, Matteo Iocchi Gratta, Andrea Mladossich, Davide Occhione, Andrea Patchaliev, Alessandro Balzarini, Alessandro Gullotta, Luca Izzo, Tomas Alfonso Pozo.