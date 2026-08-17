Cricket, l’Italia accede al Qualifier Play-off: i prossimi avversari verso la Coppa del Mondo ODI 2027

L’Italia del cricket prosegue il proprio cammino verso la Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri sono stati promossi dalla Challenge League, ed ora dovranno affrontare il Qualifier Playoff, in programma tra il 1° ed il 22 dicembre (date da confermare dopo la conclusione della League 2).

Al Qualifier Play-off prenderanno parte 8 squadre e le migliori 4 avranno accesso al Qualifier, torneo finale da 10 squadre che metterà in palio gli ultimi 4 pass a disposizione per la rassegna iridata. Raggiungere il Qualifier, inoltre, consentirebbe all’Italia di riprendere il percorso nel prossimo quadriennio dalla League 2.

Al Qualifier Play-off prenderanno parte, oltre all’Italia, l’Uganda, qualificata con gli azzurri dal Girone B, le prime due classificate del Girone A (Jersey e Kuwait sono le favorite), e le ultime 4 classificate della League 2, ovvero 4 tra Oman, Namibia, Canada, Nepal ed Emirati Arabi Uniti.

Le prime quattro classificate del Qualifier Play-off avranno accesso al Qualifier, dove sono già presenti Irlanda ed Indie Occidentali tramite il ranking, e Paesi Bassi, Scozia e Stati Uniti tramite la League 2, a cui si aggiungerà anche la quarta classificata (uno dei 5 Paesi citati in precedenza).

Le prime quattro classificate del Qualifier, in programma dal 22 febbraio al 23 marzo 2027 in Namibia e Sudafrica, avranno accesso alla Coppa del Mondo ODI 2027, prevista dal 4 ottobre al 21 novembre 2027: al momento sono qualificati come Paesi ospitanti Sudafrica e Zimbabwe.

A queste due formazioni si aggiungeranno le prime otto del ranking mondiale al 30 settembre 2026, infine gli ultimi quattro posto saranno assegnati al termine del percorso di qualificazione: l’Italia dovrà affrontare altri due step per poter raggiungere la Coppa del Mondo ODI 2027.