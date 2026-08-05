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Classifica Tour de France femminile 2026: Marlen Reusser difende la maglia gialla, Longo Borghini vicina alla top5
La conclusione della quinta tappa del Tour de France femminile 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Mâcon ed arrivo a Belleville-en-Beaujolais, dopo 140 km, non fa cambiare padrona alla maglia gialla, che identifica tra tutti i corridori la leader della classifica generale, rimasta sulle spalle dell’elvetica Marlen Reusser (Movistar Team).
Resta alla piazza d’onore, nonostante il trionfo odierno, infatti, la neerlandese Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), seconda con 12″ di distacco. Sale in terza posizione, invece, la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM), la quale però scivola a 1’17” dalla vetta, mentre perde una piazza l’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), ora sesta a 2’58”.
CLASSIFICA TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026 (Quinta tappa)
1 Reusser Marlen Movistar Team 15:41:18
2 Vollering Demi FDJ United-SUEZ + 12
3 3 Niewiadoma-Phinney Katarzyna CANYON//SRAM + 01:17
4 5 Niedermaier Antonia CANYON//SRAM + 02:40
5 6 Wlodarczyk Dominika UAE Team L’IMAD + 02:54
6 1 Longo Borghini Elisa UAE Team L’IMAD + 02:58
7 5 Holmgren Isabella Lidl-Trek + 03:05
8 2 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike + 03:11
9 6 Kerbaol Cédrine EF Education-Oatly + 03:41
10 3 Blasi Paula UAE Team L’IMAD + 03:51
11 6 Vinke Nienke Team SD Worx-Protime + 03:54
12 4 van der Breggen Anna Team SD Worx-Protime + 04:04
13 2 Le Court Kim AG Insurance-Soudal Team + 04:10
14 8 de Jong Thalita Human Powered Health + 04:28
15 8 Fisher-Black Niamh Lidl-Trek + 04:34
16 2 Berthet Juliette FDJ United-SUEZ + 04:47
17 3 Ferrand-Prevot Pauline Team Visma | Lease a Bike + 05:00
18 8 Pieterse Puck Fenix-Premier Tech + 05:33
19 16 Ghekiere Justine AG Insurance-Soudal Team + 07:52
20 7 Aalerud Katrine Uno-X Mobility + 08:38
21 2 Garcia Mavi UAE Team L’IMAD + 08:43
22 18 Haugset Sigrid Ytterhus Uno-X Mobility + 09:10
23 17 Spratt Amanda Lidl-Trek + 09:10
24 4 Rüegg Noemi EF Education-Oatly + 09:28
25 4 Morier Emilie St Michel-Preference Home-Auber 93 + 09:29
26 1 Buijsman Nina Human Powered Health + 09:53
27 2 Silvestri Debora Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 10:18
28 3 Gery Célia FDJ United-SUEZ + 10:28
29 7 Asencio Laura Ma Petite Entreprise + 11:40
30 15 Vallieres Magdeleine EF Education-Oatly + 11:42
31 8 Squiban Maeva UAE Team L’IMAD + 12:04
32 6 Faulkner Kristen EF Education-Oatly + 12:41
33 8 Gontova Nadia Liv AlUla Jayco + 13:17
34 6 Markus Riejanne Lidl-Trek + 14:01
35 1 Backstedt Zoe CANYON//SRAM + 14:46
36 1 Klöser Rosa Maria CANYON//SRAM + 15:45
37 16 Van Dam Sarah Team Visma | Lease a Bike + 15:54
38 18 Casasola Sara Fenix-Premier Tech + 18:27
39 4 Muller Solène St Michel-Preference Home-Auber 93 + 19:27
40 17 Muzic Evita FDJ United-SUEZ + 19:36
41 9 Patiño Paula Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 19:55
42 9 Masetti Gaia Team Picnic PostNL + 20:01
43 11 Brand Lucinda Lidl-Trek + 22:09
44 4 Benito Mireia AG Insurance-Soudal Team + 23:19
45 17 Perekitko Karolina Mayenne-Monbana-Mypie + 23:28
46 18 Bredewold Mischa Team SD Worx-Protime + 24:12
47 15 Kopecky Lotte Team SD Worx-Protime + 24:39
48 19 Lippert Liane Movistar Team + 25:25
49 20 Koch Franziska FDJ United-SUEZ + 26:49
50 26 Vos Marianne Team Visma | Lease a Bike + 28:24
51 24 Kastelijn Yara Fenix-Premier Tech + 28:49
52 22 Ostolaza Usoa Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 29:09
53 6 Skalniak-Sójka Agnieszka CANYON//SRAM + 30:40
54 38 Trinca Colonel Monica Liv AlUla Jayco + 31:02
55 33 Ryo Titia Human Powered Health + 31:49
56 14 Latimier Clémence Ma Petite Entreprise + 32:00
57 20 Bego Julie Cofidis Women Team + 32:31
58 25 Mul Malwina Cofidis Women Team + 32:50
59 1 Kraak Amber FDJ United-SUEZ + 33:09
60 14 Comte Ema Cofidis Women Team + 33:29
61 14 Cavallar Valentina Team SD Worx-Protime + 33:33
62 13 Bunel Marion Team Visma | Lease a Bike + 33:55
63 11 Persico Silvia UAE Team L’IMAD + 34:33
64 4 Smulders Silke Liv AlUla Jayco + 34:53
65 10 Adegeest Loes Lidl-Trek + 35:06
66 19 Towers Alice EF Education-Oatly + 35:24
67 19 De Schepper Lore AG Insurance-Soudal Team + 35:26
68 5 Williams Lily Human Powered Health + 35:38
69 25 Noskova Nikola Cofidis Women Team + 36:07
70 7 Paladin Soraya CANYON//SRAM + 37:55
71 1 Balsamo Elisa Lidl-Trek + 38:08
72 14 Korevaar Jeanne Liv AlUla Jayco + 38:38
73 2 Bossuyt Shari AG Insurance-Soudal Team + 41:36
74 13 Edseth Marte Berg Uno-X Mobility + 42:08
75 10 Nooijen Lieke Team Visma | Lease a Bike + 43:02
76 10 Wiebes Lorena Team SD Worx-Protime + 44:05
77 31 Mahé Océane Ma Petite Entreprise + 44:25
78 14 Ostiz Paula Movistar Team + 44:42
79 9 Georgi Pfeiffer Team Picnic PostNL + 45:35
80 9 Nelson Josie Team Picnic PostNL + 46:07
81 7 Jansen Eline VolkerWessels Cycling Team + 46:17
82 6 Riedmann Linda Lotto-Intermarché Ladies + 46:40
83 5 Berton Nina EF Education-Oatly + 47:35
84 6 Zigart Urska AG Insurance-Soudal Team + 47:56
85 17 Magalhães Tota Movistar Team + 48:18
86 43 Le Mouel Célia Ma Petite Entreprise + 48:59
87 4 Roseman-Gannon Ruby Liv AlUla Jayco + 49:26
88 4 Coupland Mackenzie Liv AlUla Jayco + 50:19
89 2 Paternoster Letizia Liv AlUla Jayco + 50:29
90 11 Couzens Millie Fenix-Premier Tech + 51:11
91 11 Malcotti Barbara Human Powered Health + 51:29
92 11 Borghesi Letizia AG Insurance-Soudal Team + 51:57
93 6 Christie Henrietta EF Education-Oatly + 51:59
94 12 Koster Anouska Uno-X Mobility + 53:45
95 1 Barale Francesca Movistar Team + 55:28
96 5 Claes Lotte Fenix-Premier Tech + 55:33
97 2 Cipressi Carlotta Human Powered Health + 55:36
98 2 Quinn Natalie Mayenne-Monbana-Mypie + 55:48
99 10 Eisen Malou VolkerWessels Cycling Team + 55:57
100 2 Raaijmakers Marit Human Powered Health + 56:30
101 1 Martín Sara Movistar Team + 57:42
102 5 Coutinho Alice Mayenne-Monbana-Mypie + 59:18
103 2 Mangan Fiona Mayenne-Monbana-Mypie + 59:25
104 11 Consonni Chiara CANYON//SRAM + 01:00:32
105 2 Schoens Quinty VolkerWessels Cycling Team + 01:00:58
106 2 Hengeveld Daniek Team Visma | Lease a Bike + 01:02:49
107 6 Allione Marine Mayenne-Monbana-Mypie + 01:03:59
108 5 Ciabocco Eleonora Team Picnic PostNL + 01:04:34
109 5 Cecchini Elena Team SD Worx-Protime + 01:05:20
110 4 Sierra Arlenis Movistar Team + 01:05:27
111 5 von Berswordt-Wallrabe Sophie VolkerWessels Cycling Team + 01:06:12
112 7 Tas Sandrine Lotto-Intermarché Ladies + 01:07:22
113 2 Biriukova Yuliia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:07:41
114 6 Le Net Marie FDJ United-SUEZ + 01:08:20
115 6 Dijkstra Anneke VolkerWessels Cycling Team + 01:08:32
116 5 Amondarain Naia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:08:32
117 4 Dideriksen Amalie Cofidis Women Team + 01:08:42
118 3 Eraso Lasa Idoia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:08:47
119 9 Vigilia Alessia Uno-X Mobility + 01:09:11
120 8 Coston Morgane Ma Petite Entreprise + 01:09:50
121 5 Valentin Constance Mayenne-Monbana-Mypie + 01:09:51
122 5 Rijnbeek Maud VolkerWessels Cycling Team + 01:12:13
123 4 Fidanza Arianna Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:13:31
124 8 Guilman Victorie Cofidis Women Team + 01:13:52
125 3 Kool Charlotte Fenix-Premier Tech + 01:14:10
126 3 Lylyk Kiara Mayenne-Monbana-Mypie + 01:14:20
127 3 Franz Heidi St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:14:30
128 3 Wreszin Caroline St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:14:39
129 1 Jackson Alison St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:15:22
130 4 Abgrall Noémie Ma Petite Entreprise + 01:15:37
131 1 Clay Robyn Team Picnic PostNL + 01:16:42
132 1 Fityus Lucie Team Picnic PostNL + 01:19:03
133 Gonzalez Alicia St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:20:05
134 2 Griffin Mia Team Picnic PostNL + 01:24:50
135 2 Hinojosa Romina Lotto-Intermarché Ladies + 01:31:37