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CiclismoStrada

Classifica Tour de France femminile 2026: Marlen Reusser difende la maglia gialla, Longo Borghini vicina alla top5

Pubblicato

46 secondi fa

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Marlen Reusser
Marlen Reusser / IPA Sport

La conclusione della quinta tappa del Tour de France femminile 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Mâcon ed arrivo a Belleville-en-Beaujolais, dopo 140 km, non fa cambiare padrona alla maglia gialla, che identifica tra tutti i corridori la leader della classifica generale, rimasta sulle spalle dell’elvetica Marlen Reusser (Movistar Team).

Resta alla piazza d’onore, nonostante il trionfo odierno, infatti, la neerlandese Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), seconda con 12″ di distacco. Sale in terza posizione, invece, la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM), la quale però scivola a 1’17” dalla vetta, mentre perde una piazza l’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), ora sesta a 2’58”.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026 (Quinta tappa)

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1 Reusser Marlen Movistar Team 15:41:18
2 Vollering Demi FDJ United-SUEZ + 12
3 3 Niewiadoma-Phinney Katarzyna CANYON//SRAM + 01:17
4 5 Niedermaier Antonia CANYON//SRAM + 02:40
5 6 Wlodarczyk Dominika UAE Team L’IMAD + 02:54
6 1 Longo Borghini Elisa UAE Team L’IMAD + 02:58
7 5 Holmgren Isabella Lidl-Trek + 03:05
8 2 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike + 03:11
9 6 Kerbaol Cédrine EF Education-Oatly + 03:41
10 3 Blasi Paula UAE Team L’IMAD + 03:51
11 6 Vinke Nienke Team SD Worx-Protime + 03:54
12 4 van der Breggen Anna Team SD Worx-Protime + 04:04
13 2 Le Court Kim AG Insurance-Soudal Team + 04:10
14 8 de Jong Thalita Human Powered Health + 04:28
15 8 Fisher-Black Niamh Lidl-Trek + 04:34
16 2 Berthet Juliette FDJ United-SUEZ + 04:47
17 3 Ferrand-Prevot Pauline Team Visma | Lease a Bike + 05:00
18 8 Pieterse Puck Fenix-Premier Tech + 05:33
19 16 Ghekiere Justine AG Insurance-Soudal Team + 07:52
20 7 Aalerud Katrine Uno-X Mobility + 08:38
21 2 Garcia Mavi UAE Team L’IMAD + 08:43
22 18 Haugset Sigrid Ytterhus Uno-X Mobility + 09:10
23 17 Spratt Amanda Lidl-Trek + 09:10
24 4 Rüegg Noemi EF Education-Oatly + 09:28
25 4 Morier Emilie St Michel-Preference Home-Auber 93 + 09:29
26 1 Buijsman Nina Human Powered Health + 09:53
27 2 Silvestri Debora Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 10:18
28 3 Gery Célia FDJ United-SUEZ + 10:28
29 7 Asencio Laura Ma Petite Entreprise + 11:40
30 15 Vallieres Magdeleine EF Education-Oatly + 11:42
31 8 Squiban Maeva UAE Team L’IMAD + 12:04
32 6 Faulkner Kristen EF Education-Oatly + 12:41
33 8 Gontova Nadia Liv AlUla Jayco + 13:17
34 6 Markus Riejanne Lidl-Trek + 14:01
35 1 Backstedt Zoe CANYON//SRAM + 14:46
36 1 Klöser Rosa Maria CANYON//SRAM + 15:45
37 16 Van Dam Sarah Team Visma | Lease a Bike + 15:54
38 18 Casasola Sara Fenix-Premier Tech + 18:27
39 4 Muller Solène St Michel-Preference Home-Auber 93 + 19:27
40 17 Muzic Evita FDJ United-SUEZ + 19:36
41 9 Patiño Paula Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 19:55
42 9 Masetti Gaia Team Picnic PostNL + 20:01
43 11 Brand Lucinda Lidl-Trek + 22:09
44 4 Benito Mireia AG Insurance-Soudal Team + 23:19
45 17 Perekitko Karolina Mayenne-Monbana-Mypie + 23:28
46 18 Bredewold Mischa Team SD Worx-Protime + 24:12
47 15 Kopecky Lotte Team SD Worx-Protime + 24:39
48 19 Lippert Liane Movistar Team + 25:25
49 20 Koch Franziska FDJ United-SUEZ + 26:49
50 26 Vos Marianne Team Visma | Lease a Bike + 28:24
51 24 Kastelijn Yara Fenix-Premier Tech + 28:49
52 22 Ostolaza Usoa Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 29:09
53 6 Skalniak-Sójka Agnieszka CANYON//SRAM + 30:40
54 38 Trinca Colonel Monica Liv AlUla Jayco + 31:02
55 33 Ryo Titia Human Powered Health + 31:49
56 14 Latimier Clémence Ma Petite Entreprise + 32:00
57 20 Bego Julie Cofidis Women Team + 32:31
58 25 Mul Malwina Cofidis Women Team + 32:50
59 1 Kraak Amber FDJ United-SUEZ + 33:09
60 14 Comte Ema Cofidis Women Team + 33:29
61 14 Cavallar Valentina Team SD Worx-Protime + 33:33
62 13 Bunel Marion Team Visma | Lease a Bike + 33:55
63 11 Persico Silvia UAE Team L’IMAD + 34:33
64 4 Smulders Silke Liv AlUla Jayco + 34:53
65 10 Adegeest Loes Lidl-Trek + 35:06
66 19 Towers Alice EF Education-Oatly + 35:24
67 19 De Schepper Lore AG Insurance-Soudal Team + 35:26
68 5 Williams Lily Human Powered Health + 35:38
69 25 Noskova Nikola Cofidis Women Team + 36:07
70 7 Paladin Soraya CANYON//SRAM + 37:55
71 1 Balsamo Elisa Lidl-Trek + 38:08
72 14 Korevaar Jeanne Liv AlUla Jayco + 38:38
73 2 Bossuyt Shari AG Insurance-Soudal Team + 41:36
74 13 Edseth Marte Berg Uno-X Mobility + 42:08
75 10 Nooijen Lieke Team Visma | Lease a Bike + 43:02
76 10 Wiebes Lorena Team SD Worx-Protime + 44:05
77 31 Mahé Océane Ma Petite Entreprise + 44:25
78 14 Ostiz Paula Movistar Team + 44:42
79 9 Georgi Pfeiffer Team Picnic PostNL + 45:35
80 9 Nelson Josie Team Picnic PostNL + 46:07
81 7 Jansen Eline VolkerWessels Cycling Team + 46:17
82 6 Riedmann Linda Lotto-Intermarché Ladies + 46:40
83 5 Berton Nina EF Education-Oatly + 47:35
84 6 Zigart Urska AG Insurance-Soudal Team + 47:56
85 17 Magalhães Tota Movistar Team + 48:18
86 43 Le Mouel Célia Ma Petite Entreprise + 48:59
87 4 Roseman-Gannon Ruby Liv AlUla Jayco + 49:26
88 4 Coupland Mackenzie Liv AlUla Jayco + 50:19
89 2 Paternoster Letizia Liv AlUla Jayco + 50:29
90 11 Couzens Millie Fenix-Premier Tech + 51:11
91 11 Malcotti Barbara Human Powered Health + 51:29
92 11 Borghesi Letizia AG Insurance-Soudal Team + 51:57
93 6 Christie Henrietta EF Education-Oatly + 51:59
94 12 Koster Anouska Uno-X Mobility + 53:45
95 1 Barale Francesca Movistar Team + 55:28
96 5 Claes Lotte Fenix-Premier Tech + 55:33
97 2 Cipressi Carlotta Human Powered Health + 55:36
98 2 Quinn Natalie Mayenne-Monbana-Mypie + 55:48
99 10 Eisen Malou VolkerWessels Cycling Team + 55:57
100 2 Raaijmakers Marit Human Powered Health + 56:30
101 1 Martín Sara Movistar Team + 57:42
102 5 Coutinho Alice Mayenne-Monbana-Mypie + 59:18
103 2 Mangan Fiona Mayenne-Monbana-Mypie + 59:25
104 11 Consonni Chiara CANYON//SRAM + 01:00:32
105 2 Schoens Quinty VolkerWessels Cycling Team + 01:00:58
106 2 Hengeveld Daniek Team Visma | Lease a Bike + 01:02:49
107 6 Allione Marine Mayenne-Monbana-Mypie + 01:03:59
108 5 Ciabocco Eleonora Team Picnic PostNL + 01:04:34
109 5 Cecchini Elena Team SD Worx-Protime + 01:05:20
110 4 Sierra Arlenis Movistar Team + 01:05:27
111 5 von Berswordt-Wallrabe Sophie VolkerWessels Cycling Team + 01:06:12
112 7 Tas Sandrine Lotto-Intermarché Ladies + 01:07:22
113 2 Biriukova Yuliia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:07:41
114 6 Le Net Marie FDJ United-SUEZ + 01:08:20
115 6 Dijkstra Anneke VolkerWessels Cycling Team + 01:08:32
116 5 Amondarain Naia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:08:32
117 4 Dideriksen Amalie Cofidis Women Team + 01:08:42
118 3 Eraso Lasa Idoia Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:08:47
119 9 Vigilia Alessia Uno-X Mobility + 01:09:11
120 8 Coston Morgane Ma Petite Entreprise + 01:09:50
121 5 Valentin Constance Mayenne-Monbana-Mypie + 01:09:51
122 5 Rijnbeek Maud VolkerWessels Cycling Team + 01:12:13
123 4 Fidanza Arianna Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi + 01:13:31
124 8 Guilman Victorie Cofidis Women Team + 01:13:52
125 3 Kool Charlotte Fenix-Premier Tech + 01:14:10
126 3 Lylyk Kiara Mayenne-Monbana-Mypie + 01:14:20
127 3 Franz Heidi St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:14:30
128 3 Wreszin Caroline St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:14:39
129 1 Jackson Alison St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:15:22
130 4 Abgrall Noémie Ma Petite Entreprise + 01:15:37
131 1 Clay Robyn Team Picnic PostNL + 01:16:42
132 1 Fityus Lucie Team Picnic PostNL + 01:19:03
133 Gonzalez Alicia St Michel-Preference Home-Auber 93 + 01:20:05
134 2 Griffin Mia Team Picnic PostNL + 01:24:50
135 2 Hinojosa Romina Lotto-Intermarché Ladies + 01:31:37

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