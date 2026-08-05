Lara Gut-Behrami annuncia il ritiro: lascia una grande dello sci alpino

L’elvetica Lara Gut-Behrami ha annunciato il ritiro agonistico: la svizzera ha conquistato in carriera tre medaglie olimpiche (1 oro e 2 bronzi), nove iridate (2 ori, 4 argenti e 3 bronzi), due Coppe del Mondo generali (nel 2016 e nel 2024), sei Coppe del Mondo di specialità nel superG (2014, 2016, 2021, 2023, 2024, 2025) ed una nel gigante (2024).

La svizzera, inoltre, vanta 48 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, di cui 24 in superG, 13 in discesa e 10 in gigante, mentre nel complesso i podi ammontano a 101, a -1 da Vreni Schneider, conquistati in 18 stagioni, per un totale di 395 gare disputate.

Lo stop all’agonismo per l’elvetica è arrivato in maniera forzata, a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro patito in allenamento a Copper Mountain il 20 novembre 2025, costato alla svizzera la partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per la rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e della lesione al menisco.