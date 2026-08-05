Chiara Pellacani eletta miglior tuffatrice continentale del 2025: premio dopo il poker d’oro agli Europei di Parigi

Prima ancora che il programma di giornata degli Europei di Parigi entrasse nel vivo con le finali dei tuffi, Chiara Pellacani ha vissuto un momento destinato a impreziosire ulteriormente una carriera già ricca di traguardi. Sullo stesso podio che, nell’arco della manifestazione, l’ha vista salire quattro volte sul gradino più alto, la romana è stata insignita del premio di migliore tuffatrice europea del 2025, riconoscimento assegnato da European Aquatics al termine della votazione che l’ha vista raccogliere il 41,56% delle preferenze.

A consegnarle la targa è stato Olivier Dingley, ex tuffatore, oggi ambasciatore degli atleti e componente dell’Athletes Committee di European Aquatics. Un passaggio simbolico, che certifica la definitiva consacrazione internazionale della ventiduenne azzurra.

Il riconoscimento rappresenta la naturale conseguenza di una stagione straordinaria. Il 2025 ha infatti segnato il definitivo ingresso di Pellacani nell’élite mondiale grazie a risultati di assoluto prestigio. Ai Mondiali di Singapore, in coppia con Matteo Santoro, ha conquistato lo storico oro nel sincro misto dal trampolino da 3 metri, primo titolo iridato della storia italiana nella specialità. Alla medaglia più preziosa ha poi aggiunto due bronzi individuali, rispettivamente dal trampolino da 1 e da 3 metri, confermando una continuità di rendimento ormai consolidata anche nelle prove individuali.

Il dominio si è esteso anche al panorama continentale. Agli Europei di Antalya ha conquistato il titolo nel trampolino da 1 metro, completando il bottino con l’argento nel sincro misto e il bronzo nel Team Event. Parallelamente, negli Stati Uniti, ha continuato a distinguersi anche nel circuito NCAA, impreziosendo ulteriormente un’annata già di altissimo livello.

Il premio ricevuto a Parigi ha assunto così il valore di un ideale ponte tra quanto costruito nel 2025 e ciò che la fuoriclasse azzurra è riuscita a realizzare nell’edizione 2026 della rassegna continentale. Nella capitale francese Pellacani ha infatti firmato una prestazione destinata a entrare nella storia dei tuffi italiani, conquistando quattro medaglie d’oro, Team Event, trampolino da 1 metro, sincro misto dal trampolino da 3 metri e trampolino individuale da 3 metri, e migliorando il primato nazionale di tre titoli in una singola edizione degli Europei che apparteneva a Tania Cagnotto.

Un percorso che, numeri alla mano, certifica come Chiara sia ormai il punto di riferimento dei tuffi europei e una delle protagoniste assolute del panorama internazionale.