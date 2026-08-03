Calendario amichevoli Italia basket femminile: orari e avversarie prima dei Mondiali 2026

Andiamo a scoprire quale sarà il calendario dell’Italbasket femminile in vista dei Mondiali 2026. Il calendario stabilito prevede incontri di ottima caratura, soprattutto per la qualità delle avversarie. Un tratto, questo, caratteristico degli ultimi anni nelle varie sessioni di preparazione che si sono svolte.

L’Italia scenderà in campo per due volte il 15 e 16 agosto contro il Belgio, a Kortrijk, nei primi due incontri che si giocheranno in un caso alle 15:00 e nell’altro alle 18:00. Dopo il doppio confronto con le Cats, la squadra di Andrea Capobianco farà ritorno in Italia e più precisamente a Trento, dove sfiderà la Cina il 21 agosto alle ore 19:30.

In verità, di sfide ce ne saranno due con le asiatiche. La seconda, alle 15:00, sarà però disputata a porte chiuse, senza dunque pubblico. Si ripartirà poi alla volta della Francia: il 27 e 28 agosto l’Italia giocherà con le transalpine due incontri in un orario che non è ancora stato reso noto.

Di seguito il calendario completo degli impegni dell’Italia, che debutterà ai Mondiali il 4 settembre contro la Cechia alle 20:15. In quel di Berlino disputerà anche le sfide con gli USA (6 settembre, 20:45) e la Cina (7 settembre, 20:45).

CALENDARIO ITALIA BASKET FEMMINILE: LE AMICHEVOLI

Sabato 15 agosto

Ore 15:00 Belgio-Italia

Domenica 16 agosto

Ore 18:00 Belgio-Italia

Venerdì 21 agosto

Ore 19:30 Italia-Cina

Sabato 22 agosto

Ore 15:00 Italia-Cina (porte chiuse)

Giovedì 27 agosto

Orario da definire Francia-Italia

Venerdì 28 agosto

Orario da definire Francia-Italia