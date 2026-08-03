Basket: ecco il calendario della Serie A 2026-2027. Milano riparte contro Trieste

Anche la Serie A 2026-2027 ha il suo calendario. La LBA – Lega Basket Serie A – ha confezionato definitivamente, dopo aver conosciuto i calendari delle Coppe europee, ciò che ci porterà dalla prima giornata fino alla serie scudetto. Il dettaglio delle Coppe non è piccolo, perché si tratta di armonizzare la programmazione di ben 10 squadre sulle 16 impegnate in questo massimo campionato. Tante, infatti, sono le formazioni impegnate in Europa tra Eurolega, EuroCup e Champions League. Si comincerà il 27 settembre, il girone d’andata terminerà il 10 gennaio 2027 e l’ultimo turno si avrà il 9 maggio 2027.

Al primo turno l’Olimpia Milano, che come sponsor adesso avrà semplicemente Armani, giocherà contro Trieste al Forum, ed anche la Reyer Venezia esordirà tra le mura amiche del Taliercio, contro Cantù. Poiché ancora una volta vige la legge del calendario asimmetrico, Milano e Venezia si sfideranno il 20 dicembre alla 12a giornata e il 7 febbraio alla 19a. Il confronto tra Olimpia e Virtus Bologna, le due di Eurolega, si terrà prima il 25 ottobre nel 5° turno e poi il 24 gennaio 2027 nel 17°.

Ci saranno anche alcuni cambi di arena in corsa: la Virtus Bologna giocherà al PalaDozza fino a novembre, per poi trasferirsi alla nuova Unipol Hall ricavata nell’area di BolognaFiere. Cantù, inoltre, continuerà a giocare al PalaDesio fino a marzo 2027, quando potrà finalmente giocare sul proprio territorio, alla Cantù Arena.

Due delle quattro novità dell’anno, vale a dire le romane che hanno preso il posto di Brescia e Cremona, avranno i loro derby al 3° turno (11 ottobre) e al 17° (24 gennaio). Da ricordare che Maxima Roma-BC Roma SPQR si giocherà al PalaEur, BC Roma SPQR al PalaTiziano, a seguito delle diverse scelte (e dell’asta vinta da Paul Matiasic) per quanto riguarda l’impianto di gioco. Il tutto salve ovviamente differenti comunicazioni che possono giungere in base alle disponibilità degli impianti. Anche per Scafati-Verona la scansione temporale è la stessa delle due capitoline.

Diverse anche le sfide che si terranno con un occhio a precisi confronti che esaltano i tifosi: Cantù-Varese (6 dicembre 2026-7 febbraio 2027), Napoli-Scafati (8 novembre 2026-14 febbraio 2027), Treviso-Venezia (25 ottobre 2026-24 gennaio 2027),Udine-Trieste (6 dicembre 2026, 31 gennaio 2027). Da rimarcare come il 24 gennaio 2027 sia una data particolarmente ingolfata.

Come ormai di consueto, il campionato si ferma nelle settimane dedicate alla Nazionale (fine settimana del 29 novembre 2026 e 28 febbraio 2027) e delle Final Eight di Coppa Italia. Nondimeno, le date dei playoff saranno rese note solo una volta conosciuto l’avanzamento delle squadre italiane in Europa.